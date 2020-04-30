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1 мая: история и традиции праздника Труда

Узнайте историю и значение праздника Труда 1 мая в Украине и мире

Ольга Козачок
Сегодня, 16:26

Завтра наступит 1 мая – День международной солидарности трудящихся, праздник весны и труда, мира и отдыха. Он издавна отмечается во многих странах мира, в том числе и в Украине. Какова история и традиции Дня труда, узнайте в нашей статье.

1 мая – праздник и выходной день в Украине
1 мая – праздник и выходной день в Украине
Фото: Pexels

1 мая – День труда: история праздника

Что символизирует 1 мая? Изначально этот праздник был установлен в память о протестах американских рабочих, которые начались с массовой забастовки 1 мая 1886 года в Чикаго. Позже к протестующим присоединились рабочие и в других городах.

Несколько сотен тысяч работников крупнейших промышленных центров в Америке потребовали от правительства нормальных условий труда, повышения зарплат, установления 8-часового рабочего дня, создание рабочих организаций и т.д.

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Власти бросили на демонстрантов силы полиции, надеясь уничтожить лидеров и тем самым приглушить рабочее движение. В ходе протестов были ранены и погибли много людей, как со стороны митингующих, так и в рядах полиции. 4 мая на лондонской площади Хеймаркет произошла демонстрация против полицейской расправы над рабочими. Несколько протестантов были арестованы и приговорены к казни, другие – сосланы на каторгу.

В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе 1 мая был объявлен Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

А в 1889 году на Парижском конгрессе II Интернационала в память о казненных анархистах было принято решение об организации 1 мая "интернациональной демонстрации, когда во всех странах и городах трудящиеся выйдут на улицы с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов".

1 мая: история и традиции
1 мая: история и традиции
Фото: Wikipedia

Впервые Международный день солидарности трудящихся был отмечен во многих странах мира в 1890 году. В этот день прошли массовые митинги и демонстрации. К примеру, в Вене, Праге, Кракове, Львове, Будапеште, Варшаве и других городах такие мероприятия прошли относительно спокойно. А вот в Париже, Милане, Турине, Барселоне произошли столкновения с полицией, аресты и даже обстрелы.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Во времена СССР праздник назывался Днем международной солидарности трудящихся, а дни 1 и 2 мая официально стали выходными.

В советских республиках 1 мая проводились парады и праздничные демонстрации трудящихся. Организованные колонны людей с транспарантами, цветами, шариками и флагами шли по центральным улицам городов под марши, а с трибун возле главных административных зданий их приветствовали представители власти. Эти демонстрации также транслировались по телевидению. На следующий день, 2 мая, проходили маевки и продолжение празднования на природе.

В Украине в 2017 году "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда", а 2 мая стал обычным рабочим днем.

Как празднуют 1 мая: традиции Дня труда в 2020 году

В современной Украине первомайский праздник Труда утратил свою политическую окраску и бунтарский характер, став просто днем отдыха для трудовых людей, веселого и беззаботного времяпровождения, вылазок на природу, пикников, шашлыков, развлечений, поводом для встречи друзей и оправданием для садово-огородных работ на дачах и приусадебных участках.

К сожалению, в 2020 году из-за опасности заражения смертельным коронавирусом и объявленным в связи с этим карантином, который продлили до 11 мая, украинцы не смогут отметить майские праздники, как в былые годы – с шумными, веселыми и массовыми вылазками на природу.

Тем не менее, это не повод грустить – оставаясь дома, вы, прежде всего, заботитесь о себе, здоровье и жизни своих родных и близких. А праздник можно организовать и в тесном семейном кругу, приготовив, к примеру, шашлык в духовке.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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