1 мая: история и традиции праздника Труда
Узнайте историю и значение праздника Труда 1 мая в Украине и мире
Завтра наступит 1 мая – День международной солидарности трудящихся, праздник весны и труда, мира и отдыха. Он издавна отмечается во многих странах мира, в том числе и в Украине. Какова история и традиции Дня труда, узнайте в нашей статье.
Что символизирует 1 мая? Изначально этот праздник был установлен в память о протестах американских рабочих, которые начались с массовой забастовки 1 мая 1886 года в Чикаго. Позже к протестующим присоединились рабочие и в других городах.
Несколько сотен тысяч работников крупнейших промышленных центров в Америке потребовали от правительства нормальных условий труда, повышения зарплат, установления 8-часового рабочего дня, создание рабочих организаций и т.д.
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Власти бросили на демонстрантов силы полиции, надеясь уничтожить лидеров и тем самым приглушить рабочее движение. В ходе протестов были ранены и погибли много людей, как со стороны митингующих, так и в рядах полиции. 4 мая на лондонской площади Хеймаркет произошла демонстрация против полицейской расправы над рабочими. Несколько протестантов были арестованы и приговорены к казни, другие – сосланы на каторгу.
В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе 1 мая был объявлен Днем общенациональной борьбы за права рабочих.
А в 1889 году на Парижском конгрессе II Интернационала в память о казненных анархистах было принято решение об организации 1 мая "интернациональной демонстрации, когда во всех странах и городах трудящиеся выйдут на улицы с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов".
Впервые Международный день солидарности трудящихся был отмечен во многих странах мира в 1890 году. В этот день прошли массовые митинги и демонстрации. К примеру, в Вене, Праге, Кракове, Львове, Будапеште, Варшаве и других городах такие мероприятия прошли относительно спокойно. А вот в Париже, Милане, Турине, Барселоне произошли столкновения с полицией, аресты и даже обстрелы.
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
Во времена СССР праздник назывался Днем международной солидарности трудящихся, а дни 1 и 2 мая официально стали выходными.
В советских республиках 1 мая проводились парады и праздничные демонстрации трудящихся. Организованные колонны людей с транспарантами, цветами, шариками и флагами шли по центральным улицам городов под марши, а с трибун возле главных административных зданий их приветствовали представители власти. Эти демонстрации также транслировались по телевидению. На следующий день, 2 мая, проходили маевки и продолжение празднования на природе.
В Украине в 2017 году "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда", а 2 мая стал обычным рабочим днем.
В современной Украине первомайский праздник Труда утратил свою политическую окраску и бунтарский характер, став просто днем отдыха для трудовых людей, веселого и беззаботного времяпровождения, вылазок на природу, пикников, шашлыков, развлечений, поводом для встречи друзей и оправданием для садово-огородных работ на дачах и приусадебных участках.
К сожалению, в 2020 году из-за опасности заражения смертельным коронавирусом и объявленным в связи с этим карантином, который продлили до 11 мая, украинцы не смогут отметить майские праздники, как в былые годы – с шумными, веселыми и массовыми вылазками на природу.
Тем не менее, это не повод грустить – оставаясь дома, вы, прежде всего, заботитесь о себе, здоровье и жизни своих родных и близких. А праздник можно организовать и в тесном семейном кругу, приготовив, к примеру, шашлык в духовке.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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