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1 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 1 ноября? День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана. День пророка Иоиля – в православном календаре. Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 ноября.

1 ноября: какой сегодня праздник
1 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День рождения Европейского Союза – в этот день в 1993 году был основан Европейский Союз, т.е. экономическое и политическое объединение 27 государств на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора.
  • День работника социальной сферы Украины – ежегодно с 1999 года в первое воскресенье ноября отмечается профессиональный праздник специалистов по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты, безопасности труда, трудовых отношений.
  • Международный день вегана (World Vegan Day) отмечается приверженцами употребления растительных продуктов с 1994 года в честь празднования 50-летнего юбилея Веганского общества.
  • День всех святых у западных христиан (All Saints' Day) имеет языческие корни и посвящен памяти усопших. Около двух тысячелетий назад кельтские племена праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн – переход к зиме и открытие потусторонних миров.

Какой сегодня праздник

1 ноября православная церковь чтит день памяти пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников, перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского.

У славян 1 ноября отмечался Иванов день, в который провожали осень и встречали зиму. Считалось, что с этого времени начинались настоящие морозы. Люди заметили, что на Ивана домовой баламутит лошадей, треплет гривы кобылам, подымает на дыбы жеребцов, а потому лошадям давали отдых.

Приметы на 1 ноября

  • если в Иванов день идет снег – весна будет поздней и холодной;
  • оттепель на Иванов день обещает теплую весну;
  • кто в ноябре не мерзнет, тому крещенские морозы не страшны.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1520 – открыт Магелланов пролив.
  • 1604 – трагедия Уильяма Шекспира "Отелло" впервые представлена в лондонском Уайтхолле.
  • 1897 – студенты Туринского университета основали итальянский футбольный клуб "Ювентус".

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  • 1918 – в ходе Первой мировой войны провозглашена Западно-Украинская республика, а также начались бои за Львов между поляками и украинцами.
  • 1927 – создан футбольный клуб "Динамо" (Киев).
  • 1939 – принят закон о включении Западной Украины в состав СССР с подчинением ее УССР.
  • 1993 – основан Европейский союз.
  • 1998 – основан Европейский суд по правам человека.

Кто родился 1 ноября

  • 1707 – Джузеппе Бонито, итальянский художник неаполитанской школы.
  • 1757 – Антонио Канова, итальянский скульптор.
  • 1863 – Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.
  • 1923 – Сергей Микаэлян, советский режиссер театра и кино, сценарист.
  • 1962 – Энтони Кидис, американский музыкант, вокалист рок-группы Red Hot Chili Peppers.
  • 1963 – Рик Аллен, британский барабанщик, участник рок-группы Def Leppard.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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