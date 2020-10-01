1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 октября в истории

Какой сегодня праздник, 1 октября? Международный день музыки, Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства, Международный день кофе. День памяти мученицы Ариадны – в православном календаре. Арина Шиповница – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Илларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 октября.

1 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день музыки (International Music Day) ежегодно празднуется меломанами мира 1 октября, начиная с 1975 года, по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

ежегодно празднуется меломанами мира 1 октября, начиная с 1975 года, по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) – отмечается под эгидой ООН с 1990 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.

– отмечается под эгидой ООН с 1990 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста. Всемирный день геронтолога – свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты в области изучения процессов старения человека, его причин и методов омоложения организма.

– свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты в области изучения процессов старения человека, его причин и методов омоложения организма. Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) – ежегодное мероприятие, учрежденное в Америке в 1977 году, целью которого является продвижение идей вегетарианства в обществе.

– ежегодное мероприятие, учрежденное в Америке в 1977 году, целью которого является продвижение идей вегетарианства в обществе. Международный день кофе (International Coffee Day) все поклонники этого напитка отмечают с 2015 года.

все поклонники этого напитка отмечают с 2015 года. День образования Китайской Народной Республики отмечается в честь провозглашения в 1949 году образования КНР.

отмечается в честь провозглашения в 1949 году образования КНР. День независимости празднует Нигерия и Кипр.

празднует Нигерия и Кипр. День учителей и наставников празднуется в Узбекистане, начиная с 1997 года.

празднуется в Узбекистане, начиная с 1997 года. День полнолуния Чхусок – это осенний праздник в Корее, который отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца.

– это осенний праздник в Корее, который отмечается в 15-й день 8-го лунного месяца. Праздник Луны и урожая Чжунцю в этот же 15-й день восьмого месяца по лунному календарю празднуют в Китае.

в этот же 15-й день восьмого месяца по лунному календарю празднуют в Китае. День саке отмечается в Японии и посвящен он японскому вину – к началу октября созревает новый урожай риса, и у виноделов начинается новый год.

Какой сегодня праздник

1 октября православная церковь почитает день памяти мученицы Ариадны, преподобных Евмения Гортинского, Илариона Оптинского, Евфросинии Суздальской, Софии и Ирины Египетских. Проводится празднование Молченской (Целительница) и Старорусской икон Божией Матери.

В народе 1 октября почитается Арина Шиповница. Люди подмечали, что начиная с этого дня полезно собирать и заготавливать шиповник. Этой ягоде издавна приписывались целебные свойства, которые используются и по сей день.

Приметы на 1 октября

если журавли отлетали на юг, то на Покров ждать мороза;

летящим журавлям желали колесом дорогу, чтобы они по весне вернулись назад;

а вот если журавлей не видно, то тепло сохранится до Артемьева дня, 2 ноября.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1926 – открылся Киевский театр оперы и балета.

1949 – провозглашена Китайская Народная Республика.

1964 – в Японии запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль — Токайдо-синкансэн.

1967 – началась трансляция цветных программ по советскому центральному телевидению.

1967 – стартовало первого турне Pink Floyd по Америке.

1971 – во Флориде открыто самый крупный в мире парк развлечений – "Диснейуорлд".

Кто родился 1 октября

1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing.

1903 – Владимир Горовиц, советский и американский пианист.

1912 – Лев Гумилев, русский историк, философ, поэт, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

1919 – Дмитрий Козлов, советский и российский конструктор ракетно-космической техники.

1927 – Олег Ефремов, советский актер театра и кино, режиссер, отец Михаила Ефремова.

1984 – Эрика Элиссон, американская модель и актриса.

1989 – Бри Ларсон, американская актриса, певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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