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1 сентября – День знаний 2019: история и традиции праздника

"Сегодня" рассказывают об истории, традициях и обычаях празднования Дня знаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
День знаний 2019 в школах могут провести 2 сентября
День знаний 2019 в школах могут провести 2 сентября
Фото: Pixabay

1 сентября украинцы традиционно отмечают праздник всех учителей, школьников, студентов – День знаний 2019, знаменующий начало учебного года. 1 сентября в 2019 году – воскресенье, поэтому День знаний могут провести в понедельник, 2 сентября, как и в 2013 году. Но обратите внимание, что администрация школы вправе сама решать вопрос переноса праздника Дня знаний на понедельник, 2 сентября.

"Сегодня" рассказывают об истории, традициях и обычаях празднования Дня знаний 1 сентября в Украине.

1 сентября – День знаний: история праздника

Советские школьники также начинали учиться 1 сентября – дата была выбрана правительством СССР в 1935 году. До 1984 года этот день был учебным, но после принятия указа "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний" в первый день осени в школах проводили только торжественные мероприятия.

День знаний был официально утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х "О праздничных и памятных днях" 1 октября 1980 года. На законодательном уровне Украины День знаний официально установлен 13 мая 1999 года.

Смотрите видео: в Житомире родители требуют экологического воспитания в школах

У истоков современного празднования этого дня был советский педагог Федор Брюховецкий. Его называют автором традиции проведения торжественных линеек в честь первого и последнего звонка.

1 сентября: традиции и обычаи праздника

Сейчас День знаний традиционно отмечают в России, Армении, Казахстане, Молдове, Туркменистане, Украине, Германии и Канаде.

Современные первоклашки 1 сентября приходят на торжественную линейку все чаще в традиционных украинских вышиванках, звучит гимн Украины, звенит колокольчик, и дети отправляются на свой первый урок. 

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходятся без линеек (для первокурсников проводится торжественное собрание, но учащиеся старших курсов учатся).

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября

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Источник: Сегодня
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