1 сентября: лучшие поздравления в прозе, СМС и видео

В День Знаний отправляйте родным красивые поздравления в прозе и СМС

1 сентября: лучшие поздравления в прозе, СМС и видео Фото: pexels.com

1 сентября в Украине традиционно отмечается День знаний. Все спешат в школы, поздравить с этим праздником учителей и первоклассников.

"Сегодня" собрали самые короткие и красивые поздравления с Днем знаний 1 сентября 2019 в прозе, СМС и видео.

Поздравления с 1 сентября в прозе

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем Вас с прекрасным праздником сентября — с Днём знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

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Школьные годы... Пожалуй, это самое лучшее время в жизни любого человека. С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти годы запомнились тебе, как самая прекрасная пора твоего детства. Желаю тебе найти здесь свой путь в жизнь, а также людей, которые будут твоими попутчиками в ней.

Поздравления с 1 сентября в СМС

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок —

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний никуда —

Ни туда и ни сюда.



Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

Напомним, что ранее мы писали о стихах для первоклашек на День знаний 2019.

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