Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

"Сегодня" подготовили самые интересные пожелания с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32
Поздравление с 1 сентября
Поздравление с 1 сентября
Фото: Bipbap

1 сентября традиционно отмечаем праздник всех учителей, школьников, студентов – День знаний 2019. "Сегодня" подготовили для вас самые оригинальные поздравления в прозе, своими словами, а также красочные открытки и картинки с праздником 1 сентября.

Узнайте также в видео, сколько стоит минимальный школьный набор:

Поздравления с 1 сентября в прозе, картинки и открытки

Поздравляю с Днем знаний. Желаю начать свой путь на весёлых нотах с воспоминаниями о солнечном чудесном лете, а продолжить год учёбы с непобедимыми стремлениями к большим победам и замечательным мечтам. И пусть на всё тебе хватает сил и времени, пусть, каким бы твёрдым не был гранит науки, тебе удалось его прогрызть.

Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Фото: Bipbap

***
С Днем знаний. Пусть все полученные знания и важные советы станут спасательным кругом на всякий случай в большом и просторном океане твоей жизни. Желаю с первых дней учёбы много высоких отметок, интересных уроков, занимательных фактов и историй, увлекательных занятий и дел. Успехов тебе, веселья с друзьями, упорства в учёбе и каждый раз запоминающихся выходных.

Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Фото: Bipbap

Короткие поздравления с 1 сентября

С Днем знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться все к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!

Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Фото: Bipbap

Поздравления с 1 сентября своими словами 

С днем знаний поздравляем всех! Пусть творческие идеи постоянно приходят в голову и неустанно превращаются в жизнь! Желаем множество новых, полезных знаний, добрых слов и верной памяти!

Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Фото: Bipbap

***
С праздником тебя, с днем знаний! Желаю тебе успехов в учении, чтобы легко давалась любая задачка. Положительных тебе оценок, хорошего поведения, отличных друзей и незабываемого времени, проведённого в желаемой обстановке.

Поздравления с 1 сентября
Поздравления с 1 сентября
Фото: Bipbap

***
Поздравляю с Днем знаний. Желаю, чтобы знания сами влетали в твою голову, чтобы времени хватало и на отличную учебу, и на весёлый школьный досуг, и на личные интересы, и на чудесные прогулки, и на встречи с близкими людьми. Пусть этот год радует тебя отличным настроением, постоянным вдохновением, а также приливом сил, энергии, чудесных идей и возможностей.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать школьную форму: важные советы Как подготовить ребенка к школе: советы известного телеведущего Букет на 1 сентября: как выбрать небанальный и оригинальный Как сделать макияж на 1 сентября в домашних условиях: видеоуроки
открытки 1 сентября поздравления картинки проза
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему огурцы едят только в бывшем СССР
Почему огурцы едят только в бывшем СССР
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Популярные статьи

Вчера, 14:56Fun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

Вчера, 12:18Fun

29 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:12Fun

Платье невесты с цветами в области декольте высмеяли в сети: фото

Вчера, 10:09Fun

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

28 августаШоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

28 августаFun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

28 августаШоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

28 августаШоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

28 августаПсихология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Как рассчитать индекс массы тела: простая формула
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом