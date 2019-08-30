1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

"Сегодня" подготовили самые интересные пожелания с праздником

Поздравление с 1 сентября Фото: Bipbap

1 сентября традиционно отмечаем праздник всех учителей, школьников, студентов – День знаний 2019. "Сегодня" подготовили для вас самые оригинальные поздравления в прозе, своими словами, а также красочные открытки и картинки с праздником 1 сентября.

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Поздравления с 1 сентября в прозе, картинки и открытки

Поздравляю с Днем знаний. Желаю начать свой путь на весёлых нотах с воспоминаниями о солнечном чудесном лете, а продолжить год учёбы с непобедимыми стремлениями к большим победам и замечательным мечтам. И пусть на всё тебе хватает сил и времени, пусть, каким бы твёрдым не был гранит науки, тебе удалось его прогрызть.

Поздравления с 1 сентября Фото: Bipbap

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С Днем знаний. Пусть все полученные знания и важные советы станут спасательным кругом на всякий случай в большом и просторном океане твоей жизни. Желаю с первых дней учёбы много высоких отметок, интересных уроков, занимательных фактов и историй, увлекательных занятий и дел. Успехов тебе, веселья с друзьями, упорства в учёбе и каждый раз запоминающихся выходных.

Поздравления с 1 сентября Фото: Bipbap

Короткие поздравления с 1 сентября

С Днем знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться все к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!

Поздравления с 1 сентября Фото: Bipbap

Поздравления с 1 сентября своими словами

С днем знаний поздравляем всех! Пусть творческие идеи постоянно приходят в голову и неустанно превращаются в жизнь! Желаем множество новых, полезных знаний, добрых слов и верной памяти!

Поздравления с 1 сентября Фото: Bipbap

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С праздником тебя, с днем знаний! Желаю тебе успехов в учении, чтобы легко давалась любая задачка. Положительных тебе оценок, хорошего поведения, отличных друзей и незабываемого времени, проведённого в желаемой обстановке.

Поздравления с 1 сентября Фото: Bipbap

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Поздравляю с Днем знаний. Желаю, чтобы знания сами влетали в твою голову, чтобы времени хватало и на отличную учебу, и на весёлый школьный досуг, и на личные интересы, и на чудесные прогулки, и на встречи с близкими людьми. Пусть этот год радует тебя отличным настроением, постоянным вдохновением, а также приливом сил, энергии, чудесных идей и возможностей.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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