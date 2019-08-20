1 сентября: стихи для первоклашек на День знаний 2019
"Сегодня" собрали самые оригинальные и короткие стихи на 1 сентября
1 сентября, в День знаний, по традиции все ученики идут в школу, чтобы начать свой новый учебный год. "Сегодня" собрали самые оригинальные и короткие стихи для первоклашек. Эти тексты подойдут и для школьной праздничной линейки на 1 сентября, и для выступления перед учителем на классном часе.
Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нем тетрадки есть и книжки,
И тетрадь с угольником.
Спать я лег простым мальчишкой,
А проснулся школьником.
***
Поскорей звени, звонок,
Мы тебя заждались.
Ведь на первый наш урок
Год мы собирались
***
Всей семьей большой портфель
Собирали целый день.
А потом мне книжки снились
Сами шли, в него ложились!
Смотрите видео о том, как в Тернополе ученики и студенты с 1 сентября будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах:
***
Кончается лето,
Кончается лето,
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко.
***
Первоклассник, первоклассник,
Нарядился, как на праздник,
Даже в лужу не зашел,
Погляделся и пошел.
Уши вымыты до глянца,
Алый гриб на крышке ранца.
Да и сам он как грибок,
Из-под кепки смотрит вбок:
Все ли видят, все ли знают,
Все ль от зависти вздыхают?
***
Детский сад простился с нами –
Мы теперь ученики.
На урок нас приглашают
Громкой песенкой звонки.
Мы за парты сядем ровно,
Слушать будем чуть дыша.
Воспитательницу только
Не забудем никогда!
После школы забежим к ней
И расскажем ей о том,
Как нам в школе интересно,
Как мы весело живём!
***
Сентябрь. Прозвенел звонок,
Малышка в первый класс шагает.
И желтых листиков клубок
По небу ветерок гоняет.
Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.
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