1 сентября: стихи для первоклашек на День знаний 2019

"Сегодня" собрали самые оригинальные и короткие стихи на 1 сентября

Скоро 1 сентября – День знаний Фото: Depositphotos

1 сентября, в День знаний, по традиции все ученики идут в школу, чтобы начать свой новый учебный год. "Сегодня" собрали самые оригинальные и короткие стихи для первоклашек. Эти тексты подойдут и для школьной праздничной линейки на 1 сентября, и для выступления перед учителем на классном часе.

Стихи для первоклашек на 1 сентября – День знаний

Я проснулся утром рано,

На портфель свой сразу глянул.

В нем тетрадки есть и книжки,

И тетрадь с угольником.

Спать я лег простым мальчишкой,

А проснулся школьником.

***

Поскорей звени, звонок,

Мы тебя заждались.

Ведь на первый наш урок

Год мы собирались

***

Всей семьей большой портфель

Собирали целый день.

А потом мне книжки снились

Сами шли, в него ложились!

Смотрите видео о том, как в Тернополе ученики и студенты с 1 сентября будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах:

***

Кончается лето,

Кончается лето,

И солнце не светит,

А прячется где-то.

И дождь-первоклассник,

Робея немножко,

В косую линейку

Линует окошко.

***

Первоклассник, первоклассник,

Нарядился, как на праздник,

Даже в лужу не зашел,

Погляделся и пошел.

Уши вымыты до глянца,

Алый гриб на крышке ранца.

Да и сам он как грибок,

Из-под кепки смотрит вбок:

Все ли видят, все ли знают,

Все ль от зависти вздыхают?

***

Детский сад простился с нами –

Мы теперь ученики.

На урок нас приглашают

Громкой песенкой звонки.

Мы за парты сядем ровно,

Слушать будем чуть дыша.

Воспитательницу только

Не забудем никогда!

После школы забежим к ней

И расскажем ей о том,

Как нам в школе интересно,

Как мы весело живём!

***

Сентябрь. Прозвенел звонок,

Малышка в первый класс шагает.

И желтых листиков клубок

По небу ветерок гоняет.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram