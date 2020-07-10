10 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 июля в истории

Какой сегодня праздник, 10 июля? День независимости – на Багамах, День армии – в Мавритании, День государственного флага – в Монголии. Праведной Иоанны, преподобного Сампсона – в православном календаре. Самсон Сеночный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июля.

10 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День независимости – празднуют Багамские Острова.

– празднуют Багамские Острова. День армии – чествуется в Мавритании.

– чествуется в Мавритании. День государственного флага – отмечает Монголия.

Какой сегодня праздник

10 июля в православной церкви чествуется обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Также чтится память праведной Иоанны мироносицы и преподобного Сампсона странноприимца.

В народе 10 июля отмечается Самсон Сеночный или сеногной. В этот период были часты дожди, а потому заготовленное сено намокало и загнивало.

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Приметы на 10 июля:

дождь на Самсона обещает мокрое лето.

если погода солнечная – такая же будет до самой осени.

если сено зеленое – уродится гречиха, а если черное – пшеница.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1878 – в Англии во время футбольного матча впервые прозвучал звук свистка от арбитра.

1941 – в ходе Второй мировой войны началось Смоленское сражение.

1964 – The Beatles выпустили альбом A Hard Day’s Night, давший старт битломании.

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1968 – Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы Cream.

1994 – президентом Украины избран Леонид Кучма, а президентом Беларуси – Александр Лукашенко.

Кто родился 10 июля

1765 – Петр Багратион, русский военный, герой Отечественной войны 1812 года.

1856 – Никола Тесла, американский изобретатель, физик.

1905 – Лев Кассиль, советский писатель.

1918 – Джеймс Олдридж, английский писатель.

1920 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.

1980 – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.

1982 – Влад Яма, украинский танцор, судья танцевальных телепроектов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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