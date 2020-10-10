10 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 октября в истории

Какой сегодня праздник, 10 октября? День работников стандартизации и метрологии Украины, Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы против смертной казни. Покровская родительская суббота – в православном календаре. Савватий Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Аристарх, Зинаида, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 октября.

10 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью информированности людей о проблемах психического здоровья, способов его профилактики и укрепления.

отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью информированности людей о проблемах психического здоровья, способов его профилактики и укрепления. Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty) был учрежден в 2003 году с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.

был учрежден в 2003 году с целью сокращения количества смертных приговоров в мире. Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологический праздник, который проводится с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения.

– экологический праздник, который проводится с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения. День работников стандартизации и метрологии отмечается в Украине с 2002 года в честь весомого вклада специалистов сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

отмечается в Украине с 2002 года в честь весомого вклада специалистов сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства. Всемирный день хосписов и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится ежегодно во вторую субботу октября с целью информированности социума о проблемах и потребностях неизлечимо больных людей и членов их семей, развития благотворительных фондов.

проводится ежегодно во вторую субботу октября с целью информированности социума о проблемах и потребностях неизлечимо больных людей и членов их семей, развития благотворительных фондов. Международный день каши (World Porridge Day) – неофициальный кулинарный праздник ежегодно отмечают все любители этого традиционного блюда мировой кухни.

Какой сегодня праздник

10 октября православная церковь почитает мученика Каллистрата и дружины его Гимнасия и других, преподобного Савватия Соловецкого, апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии, преподобного Игнатия. Покровская родительская суббота.

В народе 10 октября почитался Савватий Пчельник, которого считали покровителем пчел. На Савватия обычно заканчивалась уборка ульев на зимовку. А главным угощением в этот день был мед.

Приметы на 10 октября

на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края;

в этот день нельзя заниматься делами, кроме тех, что связаны с пчелами;

все сделанное в день Савватия не пойдет на пользу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1794 – Восстание Костюшко и Битва под Мацеевицами Речи Посполитой.

1865 – американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар из целлулоида взамен слоновой кости.

1932 – открытие Днепровской ГЭС в Запорожье.

1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.

1933 – в Америке поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.

1948 – запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия, созданная под руководством Сергея Королева.

1956 – в СССР выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".

Кто родился 10 октября

1684 – Жан Антуан Ватто, французский художник, основоположник стиля рококо.

1738 – Бенджамин Уэст, англо-американский художник, известный крупномасштабными историческими полотнами.

1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.

1821 – Михаил Авдеев, русский писатель-беллетрист.

1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт.

1913 – Дженис Картер, американская актриса.

1947 – Нина Матвиенко, украинская певица.

1971 – Евгений Кисин, российский, британский и израильский пианист-виртуоз.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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