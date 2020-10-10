Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 октября в истории

Какой сегодня праздник, 10 октября? День работников стандартизации и метрологии Украины, Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы против смертной казни. Покровская родительская суббота – в православном календаре. Савватий Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Аристарх, Зинаида, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 октября.

10 октября: какой сегодня праздник
10 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью информированности людей о проблемах психического здоровья, способов его профилактики и укрепления.
  • Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty) был учрежден в 2003 году с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.
  • Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологический праздник, который проводится с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения.
  • День работников стандартизации и метрологии отмечается в Украине с 2002 года в честь весомого вклада специалистов сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.
  • Всемирный день хосписов и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится ежегодно во вторую субботу октября с целью информированности социума о проблемах и потребностях неизлечимо больных людей и членов их семей, развития благотворительных фондов.
  • Международный день каши (World Porridge Day) – неофициальный кулинарный праздник ежегодно отмечают все любители этого традиционного блюда мировой кухни.

Какой сегодня праздник

10 октября православная церковь почитает мученика Каллистрата и дружины его Гимнасия и других, преподобного Савватия Соловецкого, апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии, преподобного Игнатия. Покровская родительская суббота.

Читайте также:
Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

В народе 10 октября почитался Савватий Пчельник, которого считали покровителем пчел. На Савватия обычно заканчивалась уборка ульев на зимовку. А главным угощением в этот день был мед.

Приметы на 10 октября

  • на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края;
  • в этот день нельзя заниматься делами, кроме тех, что связаны с пчелами;
  • все сделанное в день Савватия не пойдет на пользу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1794 – Восстание Костюшко и Битва под Мацеевицами Речи Посполитой.
  • 1865 – американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар из целлулоида взамен слоновой кости.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

  • 1932 – открытие Днепровской ГЭС в Запорожье.
  • 1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.
  • 1933 – в Америке поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.
  • 1948 – запущена первая советская управляемая баллистическая ракета дальнего действия, созданная под руководством Сергея Королева.
  • 1956 – в СССР выпущен первый серийный автомобиль Газ-М21 "Волга".

Кто родился 10 октября

  • 1684 – Жан Антуан Ватто, французский художник, основоположник стиля рококо.
  • 1738 – Бенджамин Уэст, англо-американский художник, известный крупномасштабными историческими полотнами.
  • 1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.
  • 1821 – Михаил Авдеев, русский писатель-беллетрист.
  • 1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт.
  • 1913 – Дженис Картер, американская актриса.
  • 1947 – Нина Матвиенко, украинская певица.
  • 1971 – Евгений Кисин, российский, британский и израильский пианист-виртуоз.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире Как отдыхаем на День защитника Украины: точная дата, история и значение праздника Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: дата и значение праздника Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер

Популярные статьи

Вчера, 19:09Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 14:04Fun

"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками дом

Вчера, 10:47Шоу-бизнес

Бикини и частный самолет: как модель Белла Хадид отмечает день рождения (фото)

Вчера, 10:35Fun

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Вчера, 05:05Events

9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 октябряFun

Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

8 октябряEvents

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

8 октябряШоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

8 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

7 октябряEvents

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

7 октябряFun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

7 октябряСтиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

7 октябряШоу-бизнес

"Чертова идиотка": менеджер певца Эда Ширана обозвал принцессу Беатрис

7 октябряТехно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Новости партнеров

Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Ксения Собчак впервые честно назвала причину развода с Виторганом
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Такого вкусного соуса ни в каком магазине не купишь: рецепт
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять