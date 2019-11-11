101 год со дня окончания Первой мировой войны: отмечаем день памяти

Сегодня отмечается 101-я годовщина со дня окончания Первой мировой войны

День окончания Первой мировой войны Фото: Depositphotos

Сегодня, 11 ноября, во многих странах отмечается 101 год со дня окончания Первой мировой войны. Также это День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День поминовения и День перемирия.

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День окончания Первой мировой войны: история

Первая мировая война это один из самых глобальных и обширных вооруженных конфликтов за всю истории человечества. Она началась 28 июля 1914 года и продолжалась четыре года – до 11 ноября 1918-го.

Поводом для начала войны послужили события в Сараеве 28 июня 1914 года. Тогда 19-летний боснийский серб по имени Гаврило Принцип, состоявший в группе террористов, совершил покушение, в результате которого был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София Хотек.

В этот конфликт были вовлечены многие страны, которые разделились на два противоборствующих лагеря. С одной стороны Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство, а с другой – Российская империя, Британская империя и Французская республика.

Это самая кровопролитная война в истории. В ходе войны погибло около 10 миллионов человек и порядка 22 миллионов получили ранения.

В этот день, 11 ноября, в 1918 году было заключено Компьенское перемирие, которое означало окончание Первой мировой войны и полную капитуляцию Германии.

Первая мировая война привела к окончанию существования четырех огромных империй мира: в Европе – Российской, Германской, Австро-Венгерской, а в Азии – Османской.

В наше время многие государства мира отмечают дату 11 ноября как День памяти и поминовения, День ветеранов или День перемирия.

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