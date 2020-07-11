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11 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 июля в истории

Какой сегодня праздник, 11 июля? Всемирный день шоколада, Всемирный день народонаселения. Празднование иконы Божией Матери "Троеручица" – в православном календаре. Крапивное заговенье – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Павел, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июля.

11 июля: какой сегодня праздник
11 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) – вкуснейший праздник отмечают все сладкоежки и любители этого десерта.
  • Всемирный день народонаселения (World Population Day) – праздник, учрежденный под эгидой ООН в 1989 году, своей целью имеет контроль над численностью людей на нашей планете.
  • День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы – чтится в Европейском союзе в память о кровавых событиях во время распада Югославии.

Какой сегодня праздник

11 июля в православной церкви чтится память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Также чествуется перенесение мощей мучеников и чудотворцев Кира и Иоанна. А еще 11 июля проводится празднование иконы Божией Матери "Троеручица".

В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Люди считали, что с этого дня крапива теряет свою силу и целебные свойства, а потому важно успеть напоследок приготовить на обед блюда из листьев крапивы. Также это был последний день Петрова поста.

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Приметы на 11 июля

  • если кукушка не кукует – к ранней зиме.
  • последний день лечения крапивой.
  • если найти цветущее растение петров крест, можно получить удачу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1925 – во Львове организовано Украинское национально-демократическое объединение (УНДО).
  • 1933 – в Женеве принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

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  • 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
  • 1943 – произошли события Волынской трагедии противостояния украинского и польского народа.
  • 1971 – состоялась первая постановка рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда".

Кто родился 11 июля

  • 1934 – Джорджо Армани, итальянский модельер, основатель компании Armani.
  • 1951 – Вячеслав Анисин, советский хоккеист, многократный чемпион мира.
  • 1959 – Ричи Самбора, американский гитарист, участник рок-группы Bon Jovi.
  • 1969 – Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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