11 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 ноября в истории
Какой сегодня праздник, 11 ноября? Окончание Первой мировой войны и День памяти павших воинов, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга, День холостяка в Китае. День святых Аврамия и Анастасии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 ноября.
- День памяти павших (Remembrance Day) или День перемирия – чтится во многих странах и посвящен памяти погибших в Первой мировой войне, которая продолжалась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года.
- Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving) отмечается в мире с 2008 года с целью привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов, экономии и развитию возобновляемых источников энергии.
- День холостяка в Китае – праздник посвящен людям, не имеющим семью, а дата проведения 11.11, состоящая из четырех единиц, символизирует не состоящих в паре людей.
- Всемирный день шопинга – аналог Черной пятницы и Киберпонедельника ежегодно с 2009 года проводится 11 ноября и приурочен к китайскому Дню холостяка.
- День Лачплесиса в Латвии – государственный праздник в честь памяти героев, павших за освобождение Риги от германских войск в борьбе за независимость государства в 1919 году.
- День независимости празднует Польша и Ангола.
11 ноября в православной церкви почитается день памяти преподобномученицы Анастасии Римской, преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его, архимандрита Ростовского, мучеников Клавдия, Астерия, Неона, мученицы Феониллы, преподобной Анны.
В народе 11 ноября чествовались Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святой Аврамий считался покровителем овчаров, а Святая Анастасия – заступницей овец, благодаря чему овцы находились под защитой от волков, здоровы и сохранны. В этот день люди всячески привечали и угощали пастухов, задабривали и приносили им гостинцы. С дня Аврамия и Анастасии начинали стричь овец. Шерсть пряли, а из ниток ткали и вязали теплые вещи на зиму.
Приметы на 11 ноября
- на Аврамия и Анастасию нельзя спорить с пастухами;
- если угостить пастуха, то овцы будут целы;
- на Овечницу медведь в берлогу ложится.
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- 1480 – завершение Стояния на Угре, знаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.
- 1837 – в России открыта первая железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
- 1918 – заключено Компьенское перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны.
- 1925 – вышла первая пластинка американского джазмена Луи Армстронга.
- 1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
- 1940 – в Америке выпущены первые автомобили "Джип".
- 1983 – создан прототип первого компьютерного вируса.
- 1820 – Павел Обухов, русский металлург, создатель Обуховского завода, изобретатель пушек.
- 1821 – Федор Достоевский, русской писатель, классик.
- 1864 – Морис Леблан, французский писатель, автор книг об Арсене Люпене.
- 1898 – Рене Клер, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
- 1934 – Вилли Токарев, советский, американский и российский певец, автор-исполнитель.
- 1962 – Деми Мур, американская актриса, модель.
- 1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
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