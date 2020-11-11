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11 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 11 ноября? Окончание Первой мировой войны и День памяти павших воинов, Международный день энергосбережения, Всемирный день шопинга, День холостяка в Китае. День святых Аврамия и Анастасии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 ноября.

11 ноября: какой сегодня праздник
11 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День памяти павших (Remembrance Day) или День перемирия – чтится во многих странах и посвящен памяти погибших в Первой мировой войне, которая продолжалась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года.
  • Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving) отмечается в мире с 2008 года с целью привлечь внимание общественности к рациональному использованию ресурсов, экономии и развитию возобновляемых источников энергии.
  • День холостяка в Китае – праздник посвящен людям, не имеющим семью, а дата проведения 11.11, состоящая из четырех единиц, символизирует не состоящих в паре людей.
  • Всемирный день шопинга – аналог Черной пятницы и Киберпонедельника ежегодно с 2009 года проводится 11 ноября и приурочен к китайскому Дню холостяка.
  • День Лачплесиса в Латвии – государственный праздник в честь памяти героев, павших за освобождение Риги от германских войск в борьбе за независимость государства в 1919 году.
  • День независимости празднует Польша и Ангола.

Какой сегодня праздник

11 ноября в православной церкви почитается день памяти преподобномученицы Анастасии Римской, преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его, архимандрита Ростовского, мучеников Клавдия, Астерия, Неона, мученицы Феониллы, преподобной Анны.

В народе 11 ноября чествовались Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святой Аврамий считался покровителем овчаров, а Святая Анастасия – заступницей овец, благодаря чему овцы находились под защитой от волков, здоровы и сохранны. В этот день люди всячески привечали и угощали пастухов, задабривали и приносили им гостинцы. С дня Аврамия и Анастасии начинали стричь овец. Шерсть пряли, а из ниток ткали и вязали теплые вещи на зиму.

Приметы на 11 ноября

  • на Аврамия и Анастасию нельзя спорить с пастухами;
  • если угостить пастуха, то овцы будут целы;
  • на Овечницу медведь в берлогу ложится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1480 – завершение Стояния на Угре, знаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.
  • 1837 – в России открыта первая железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

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  • 1918 – заключено Компьенское перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны.
  • 1925 – вышла первая пластинка американского джазмена Луи Армстронга.
  • 1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
  • 1940 – в Америке выпущены первые автомобили "Джип".
  • 1983 – создан прототип первого компьютерного вируса.

Кто родился 11 ноября

  • 1820 – Павел Обухов, русский металлург, создатель Обуховского завода, изобретатель пушек.
  • 1821 – Федор Достоевский, русской писатель, классик.
  • 1864 – Морис Леблан, французский писатель, автор книг об Арсене Люпене.
  • 1898 – Рене Клер, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1934 – Вилли Токарев, советский, американский и российский певец, автор-исполнитель.
  • 1962 – Деми Мур, американская актриса, модель.
  • 1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актер и продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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