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11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 октября в истории

Какой сегодня праздник, 11 октября? Международный день девочек, День художника Украины, День профсоюзов Украины. День памяти преподобного Харитона Исповедника – в православном календаре. Харитонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 октября.

11 октября: какой сегодня праздник
11 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день девочек (International Day of the Girl Child) – праздник был провозглашен ООН в 2011 году в знак признания прав девочек во всем мире.
  • День художника Украины ежегодно отмечается во второе воскресенье октября с 1998 года в честь роли работников этой сферы в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве.
  • День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины – еще один профессиональный праздник приходится на второе октябрьское воскресенье и отмечается с 2004 года.
  • День профсоюзов Украины также проводится во второе воскресенье октября. Идея праздника возникла в 2017 году и включает чествование участников профсоюзного движения в защиту прав работников предприятий и организаций.
  • Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day) отмечается с 2015 года и проводится с целью разъяснения людям причин, приводящих к избыточному весу, а также последствий ожирения, мер по его профилактике и лечении.
  • День бабушки и дедушки празднуется во многих государствах: Гонконге, Южном Судане, Пакистане, Германии.

Какой сегодня праздник

11 октября православная церковь почитает день памяти преподобного Харитона Исповедника, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

В народе 11 октября отмечался Харитонов день, который считался недобрым и опасным. А потому люди старались провести его, не занимаясь серьезными делами и работой.

Приметы на 11 октября

  • в Харитонов день ни в коем случае нельзя выметать сор из дома – это плохая примета;
  • в Харитонов день нежелательно ходить по гостям;
  • в этот день велика опасность сглаза и порчи.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1138 – землетрясение в Алеппо, одно из самых крупнейших в истории, унесшее жизни 230 тыс. человек.
  • 1881 – американец Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку.

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  • 1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.
  • 1921 – в Киеве создана Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

Кто родился 11 октября

  • 1884 – Элеонора Рузвельт, представитель США в ООН, жена Франклина Рузвельта.
  • 1885 – Франсуа Мориак, французский писатель и поэт.
  • 1904 – Тита Мерельо, аргентинская актриса и певица, исполнительница танго.
  • 1919 – Арт Блэйки, американский джазовый барабанщик, один из создателей современного джаза.
  • 1966 – Люк Перри, американский актер.
  • 1990 – Юлия Санина украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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