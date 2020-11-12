12 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 12 ноября? Всемирный день борьбы с пневмонией, Всемирный день качества, День юзабилити. Зиновий и Зиновия – в православном календаре. Синичкин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 ноября.

12 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day) учрежден по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии и ежегодно отмечается 12 ноября с целью привлечь внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров к проблеме этого опасного заболевания легких.

учрежден по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии и ежегодно отмечается 12 ноября с целью привлечь внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров к проблеме этого опасного заболевания легких. Всемирный день качества (World Quality Day) был утвержден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества ЕОК при поддержке ООН и ежегодно проводится во второй четверг ноября с целью повышения значения высокого качества продукции и услуг.

был утвержден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества ЕОК при поддержке ООН и ежегодно проводится во второй четверг ноября с целью повышения значения высокого качества продукции и услуг. Всемирный день юзабилити (World Usability Day) был основан в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити и ежегодно отмечается любителями делать жизнь проще во второй четверг ноября.

был основан в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити и ежегодно отмечается любителями делать жизнь проще во второй четверг ноября. День специалиста по безопасности – этот межотраслевой праздник, отмечаемый с 2005 года, объединяет профессионалов отрасли секьюрити, обеспечивающих максимальную безопасность объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

Какой сегодня праздник

12 ноября в православной церкви почитается день памяти священномученика Зиновия епископа Эгейского, и сестры его священномученицы Зиновии, апостолов от 70-ти Терентия, Марка, Варсавы и Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракузского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Солунской, святого Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены. Празднование Озерянской иконы Божиeй Матери.

В народе 12 ноября чествовались Зиновий и Зиновия, которые считались покровителями охотников и рыбаков. На Зиновия обязательно устраивалась охота, во время которой нужно было поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным. А из пойманной рыбы готовили угощения и устраивали пиры. Также отмечался Синичкин день, потому что как раз слетались птицы, оставшиеся на зимовку. Их старались подкармливать, чтобы весной они могли послужить людям.

Приметы на 12 ноября

если не поймать именинного зверя, охота весь год будет неудачной;

синицы прилетели к дому целой стайкой – к скорым холодам;

если синицы посвистывают – к ясному дню;

если птицы пищат – будет морозно.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1910 – в Америке совершен первый кинотрюк каскадером, прыгнувшим в Гудзон из горящего воздушного шара.

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

1922 – открылась Киевская картинная галерея.

1933 – сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

1992 – прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины, а единственным средством платежа стал украинский рубль.

Кто родился 12 ноября

1746 – Жак Александр Сезар Шарль, французский ученый, изобретатель воздушного шара.

1840 – Огюст Роден, французский скульптор.

1842 – Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей, английский физик и механик, открывший газ аргон.

1917 – Джо Стаффорд, американская певица.

1929 – Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако.

1935 – Людмила Гурченко, актриса театра и кино, эстрадная певица.

1980 – Райан Гослинг, канадский актер и музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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