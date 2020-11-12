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12 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 12 ноября? Всемирный день борьбы с пневмонией, Всемирный день качества, День юзабилити. Зиновий и Зиновия – в православном календаре. Синичкин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 ноября.

12 ноября: какой сегодня праздник
12 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day) учрежден по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии и ежегодно отмечается 12 ноября с целью привлечь внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров к проблеме этого опасного заболевания легких.
  • Всемирный день качества (World Quality Day) был утвержден в 1989 году по инициативе Европейской организации качества ЕОК при поддержке ООН и ежегодно проводится во второй четверг ноября с целью повышения значения высокого качества продукции и услуг.
  • Всемирный день юзабилити (World Usability Day) был основан в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити и ежегодно отмечается любителями делать жизнь проще во второй четверг ноября.
  • День специалиста по безопасности – этот межотраслевой праздник, отмечаемый с 2005 года, объединяет профессионалов отрасли секьюрити, обеспечивающих максимальную безопасность объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

Какой сегодня праздник

12 ноября в православной церкви почитается день памяти священномученика Зиновия епископа Эгейского, и сестры его священномученицы Зиновии, апостолов от 70-ти Терентия, Марка, Варсавы и Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракузского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Солунской, святого Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены. Празднование Озерянской иконы Божиeй Матери.

В народе 12 ноября чествовались Зиновий и Зиновия, которые считались покровителями охотников и рыбаков. На Зиновия обязательно устраивалась охота, во время которой нужно было поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным. А из пойманной рыбы готовили угощения и устраивали пиры. Также отмечался Синичкин день, потому что как раз слетались птицы, оставшиеся на зимовку. Их старались подкармливать, чтобы весной они могли послужить людям.

Приметы на 12 ноября

  • если не поймать именинного зверя, охота весь год будет неудачной;
  • синицы прилетели к дому целой стайкой – к скорым холодам;
  • если синицы посвистывают – к ясному дню;
  • если птицы пищат – будет морозно.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1910 – в Америке совершен первый кинотрюк каскадером, прыгнувшим в Гудзон из горящего воздушного шара.
  • 1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

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  • 1922 – открылась Киевская картинная галерея.
  • 1933 – сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.
  • 1992 – прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины, а единственным средством платежа стал украинский рубль.

Кто родился 12 ноября

  • 1746 – Жак Александр Сезар Шарль, французский ученый, изобретатель воздушного шара.
  • 1840 – Огюст Роден, французский скульптор.
  • 1842 – Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей, английский физик и механик, открывший газ аргон.
  • 1917 – Джо Стаффорд, американская певица.
  • 1929 – Грейс Келли, американская актриса, княгиня Монако.
  • 1935 – Людмила Гурченко, актриса театра и кино, эстрадная певица.
  • 1980 – Райан Гослинг, канадский актер и музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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