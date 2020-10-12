12 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 октября в истории

Какой сегодня праздник, 12 октября? День кадрового работника, Всемирный день борьбы с артритом, День открытия Америки, Национальный праздник Испании. Феофан Милостивый – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван и Феофан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 октября.

12 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День кадрового работника – свой неофициальный праздник в октябре отмечают кадровики многих постсоветских государств.

– свой неофициальный праздник в октябре отмечают кадровики многих постсоветских государств. Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day) ежегодно проводится по инициативе ВОЗ с 1996 года с целью привлечь внимание людей к проблеме ревматологических заболеваний, профилактике, диагностике, и реабилитации больных.

ежегодно проводится по инициативе ВОЗ с 1996 года с целью привлечь внимание людей к проблеме ревматологических заболеваний, профилактике, диагностике, и реабилитации больных. День открытия Америки или День Колумба (Columbus Day) – государственный и общенациональный праздник США, который установлен в честь высадки в Новом Свете итальянского мореплавателя Христофора Колумба 12 октября 1492 года и отмечается во второй понедельник октября.

– государственный и общенациональный праздник США, который установлен в честь высадки в Новом Свете итальянского мореплавателя Христофора Колумба 12 октября 1492 года и отмечается во второй понедельник октября. День Испанидад и Праздник cвятой Девы Пилар – двойной национальный праздник Испании, который отмечается в честь Богоматери Пилар и дня рождения сообщества народов испанского языка.

– двойной национальный праздник Испании, который отмечается в честь Богоматери Пилар и дня рождения сообщества народов испанского языка. Международный день испанского языка – проводится под эгидой ООН в этот день.

Какой сегодня праздник

12 октября православная церковь почитает день памяти преподобного Кириака Отшельника, мучеников Дады, Гаведдая, Каздои и преподобного Феофана Милостивого.

В народе 12 октября отмечался Феофан Милостивый. Этот день считался добрым и милостивым, а еще на Феофана обычно бывала оттепель и туман. Охотники в этот день ходили на зайца, а за столом рассказывали байки.

Приметы на 12 октября

на Феофана Милостивого возвращается тепло;

на Феофана утром часты туманы;

много звезд на Феофана – осень будет сухой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1492 – Христофор Колумб открыл Америку.

1810 – прошел первый Октоберфест в Мюнхене.

1924 – образована Молдавская АССР в составе Украины.

1931 – открытие и освящение статуи Спасителя на холме Корковаду в Рио-де-Жанейро.

1971 – премьера рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" на Бродвее.

Кто родился 12 октября

1350 – Дмитрий Донской, князь Московский и Владимирский.

1868 – Август Хорьх, немецкий конструктор, основатель автомобильных компаний Horch и Audi.

1929 – Ролан Быков, советский актер, режиссер театра и кино, сценарист.

1934 – Юрий Щербак, советский и украинский писатель, ученый-эпидемиолог, политик, дипломат.

1935 – Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).

1973 – Павел Гудимов, украинский музыкант, вокалист и гитарист группы "Гудімов".

1977 – Александр Береш, украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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