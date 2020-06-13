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13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 июня в истории

Какой сегодня праздник, 13 июня? День альбинизма, День швейной машинки, Всемирный день вязания на публике, день памяти апостола от 70-ти Ерма, Луганская икона Божией Матери – в православном календаре, Еремея Распрягальника – в народном календаре. Именины празднуют: Борис, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июня.

13 июня: какой сегодня праздник
13 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day) – установлен под эгидой ООН в 2014 году и нацелен обратить внимание общественности на проблемы альбиносов.
  • Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day) – необычный праздник отмечается любителями вязать спицами или крючком в одну из суббот июня, начиная с 2005 года.
  • День швейной машинки (Sewing Machine Day) – неофициальный праздник отмечается в день рождения Чарльза Фридриха Визенталя, который придумал идею двухконечной иглы с ушком на конце.

Какой сегодня праздник

13 июня православная церковь чтит Отдание праздника Пятидесятницы. Также это день памяти апостола от 70-ти Ерма, мученика Ермия Команского. А еще в этот день празднуется Луганская икона Божией Матери.

В народе 13 июня отмечается Еремея Распрягальника. Считалось, что к этому дню заканчивается сезон сева в полях, а потому пора распрягать лошадей и давать им отдых.

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Приметы на 13 июня

  • Если на Еремея красиво кукует кукушка, летом будет хорошая погода.
  • Дождь на Еремея – к плохому урожаю.
  • Если на вечер собирается роса, будут жаркие дни.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1373 – подписан старейший в мире действующий договор о союзе между Англией и Португалией.
  • 1825 – день рождения безопасной булавки.

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  • 1892 – в Киеве пущен первый на Руси электрический трамвай.
  • 1917 – состоялось провозглашение автономной Украины.
  • 1983 – в США впервые поступил в продажу первый мобильный телефон "Dynatac 8000x" производства "Motorola".

Кто родился 13 июня

  • 1831 – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.
  • 1874 – Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель.
  • 1940 – Гойко Митич, югославский актер, режиссер, каскадер.
  • 1946 – Игорь Старыгин, советский актер театра и кино.
  • 1981 – Крис Эванс, американский актер.
  • 1986 – Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы, близнецы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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