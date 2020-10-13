13 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 октября в истории

Какой сегодня праздник, 13 октября? Международный день по уменьшению опасности бедствий, День без бюстгальтера. День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского – в православном календаре. Михаил Соломенный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 октября.

13 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день по уменьшению опасности бедствий ( International Day for Disaster Reduction) проводится во вторую среду октября под эгидой ООН с 1989 года с призывом к людям делиться накопленными знаниями в области снижения опасности стихийных бедствий.

проводится во вторую среду октября под эгидой ООН с 1989 года с призывом к людям делиться накопленными знаниями в области снижения опасности стихийных бедствий. День без бюстгальтера (No Bra Day) – ежегодно отмечается с 2011 года, главной целью которого является повышение осведомленности о проблеме распространения рака груди.

– ежегодно отмечается с 2011 года, главной целью которого является повышение осведомленности о проблеме распространения рака груди. Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) проводится с 2014 года с целью привлечения внимания к профилактике и лечению тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов в мире.

проводится с 2014 года с целью привлечения внимания к профилактике и лечению тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов в мире. День работников железной дороги отмечает Азербайджан.

отмечает Азербайджан. День скорой медицинской помощи отмечает Польша.

отмечает Польша. День предпринимателя чествуется во Вьетнаме.

чествуется во Вьетнаме. День полиции 13 октября празднует Таиланд.

Какой сегодня праздник

13 октября православная церковь почитает день памяти священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев.

В народе 13 октября почитается Михаил Соломенный. В этот день особое внимание уделяли соломе: считалось, что она впитывает в себя земную и солнечную силу. Крестьяне сжигали старые соломенные постели, а также лапти, и меняли на новую.

Приметы на 13 октября

о соломе из матраца судили о здоровье человека;

первый снег на Михаила – к поздней зиме;

если ко дню Михаила все журавли улетели на юг – зима будет ранней и морозной.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1582 – в Италии и других католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.

1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1884 — Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Толкование сновидений".

1921 – подписан Карсский договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и Турцией.

1948 – завершено строительство первого магистрального газопровода Дашава-Киев.

Кто родился 13 октября

1880 – Саша Черный, российский поэт и прозаик, эмигрант.

1881 – Эжени Коттон, французская женщина-физик, общественный деятель, основательница Международной демократической федерации женщин.

1921 – Ив Монтан, французский киноактер и певец.

1923 – Михаил Сикорский, украинский историк, директор заповедника "Переяслав".

1925 – Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании.

1926 – Рэй Браун, американский джазовый музыкант, контрабасист.

1926 – Глеб Максимов, советский ученый, создавший первый в мире искусственный спутник Земли.

1933 – Марк Захаров, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.

1934 – Савелий Крамаров, советский и американский комедийный актер.

1967 – Кейт Уолш, американская актриса кино и телевидения.

1973 – Михаил Старостяк, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться