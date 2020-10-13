13 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 октября в истории
Какой сегодня праздник, 13 октября? Международный день по уменьшению опасности бедствий, День без бюстгальтера. День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского – в православном календаре. Михаил Соломенный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 октября.
- Международный день по уменьшению опасности бедствий ( International Day for Disaster Reduction) проводится во вторую среду октября под эгидой ООН с 1989 года с призывом к людям делиться накопленными знаниями в области снижения опасности стихийных бедствий.
- День без бюстгальтера (No Bra Day) – ежегодно отмечается с 2011 года, главной целью которого является повышение осведомленности о проблеме распространения рака груди.
- Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) проводится с 2014 года с целью привлечения внимания к профилактике и лечению тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов в мире.
- День работников железной дороги отмечает Азербайджан.
- День скорой медицинской помощи отмечает Польша.
- День предпринимателя чествуется во Вьетнаме.
- День полиции 13 октября празднует Таиланд.
13 октября православная церковь почитает день памяти священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, мучениц Рипсимии, Гаиании и с ними 35 святых дев.
В народе 13 октября почитается Михаил Соломенный. В этот день особое внимание уделяли соломе: считалось, что она впитывает в себя земную и солнечную силу. Крестьяне сжигали старые соломенные постели, а также лапти, и меняли на новую.
Приметы на 13 октября
- о соломе из матраца судили о здоровье человека;
- первый снег на Михаила – к поздней зиме;
- если ко дню Михаила все журавли улетели на юг – зима будет ранней и морозной.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1582 – в Италии и других католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.
- 1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
- 1884 — Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.
- 1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) "Толкование сновидений".
- 1921 – подписан Карсский договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР и Турцией.
- 1948 – завершено строительство первого магистрального газопровода Дашава-Киев.
- 1880 – Саша Черный, российский поэт и прозаик, эмигрант.
- 1881 – Эжени Коттон, французская женщина-физик, общественный деятель, основательница Международной демократической федерации женщин.
- 1921 – Ив Монтан, французский киноактер и певец.
- 1923 – Михаил Сикорский, украинский историк, директор заповедника "Переяслав".
- 1925 – Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании.
- 1926 – Рэй Браун, американский джазовый музыкант, контрабасист.
- 1926 – Глеб Максимов, советский ученый, создавший первый в мире искусственный спутник Земли.
- 1933 – Марк Захаров, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.
- 1934 – Савелий Крамаров, советский и американский комедийный актер.
- 1967 – Кейт Уолш, американская актриса кино и телевидения.
- 1973 – Михаил Старостяк, украинский футболист.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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