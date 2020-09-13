Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 13 сентября? День танкиста, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине, День памяти жертв фашизма. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Куприянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 сентября.

13 сентября: какой сегодня праздник
13 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День танкиста – отмечается во многих постсоветский странах, в том числе в Украине, во второе воскресенье сентября.
  • День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности – в Украине профессиональный праздник нефтяников отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября с 1993 года.
  • День памяти жертв фашизма – чтится каждое второе воскресенье сентября с 1962 года. Его основной целью является борьба с идеологией возрождения фашизма.
  • Всемирный день журавля – этот экологический праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября начиная с 2002 года.

Какой сегодня праздник

13 сентября православная церковь отмечает Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также перенесение мощей благоверных князей Петра и Февронии, чудотворцев.

В народе 13 сентября почитается Куприянов день. В этот период было принято копать корнеплоды, а также с этого дня начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой.

Приметы на 10 сентября

  • до Куприянова дня нельзя собирать клюкву на болотах, чтобы нечистая сила лиха не сделала.
  • на Куприяна копают картофель, морковь, свеклу.
  • на Куприяна улетают журавли.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1902 – в Англии впервые для доказательства вины были использованы отпечатки пальцев с места преступления.
  • 1929 – английский ученый Александр Флеминг впервые представил антибиотик пенициллин.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в сентябре 2020 года: православный календарь с датами на каждый день

  • 1960 – день рождения науки бионики.
  • 1989 – в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева

Кто родился 13 сентября

  • 1874 – Арнольд Шенберг, австрийский композитор-модернист.
  • 1876 – Шервуд Андерсон, американский писатель.
  • 1886 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии.
  • 1887 – Леопольд Ружичка, швейцарский физик и радиохимик.
  • 1894 – Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург.
  • 1922 – Има Сумак, перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.
  • 1944 – Жаклин Биссет, английская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня 11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать 10 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе

Популярные статьи

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряFun

Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

12 сентябряEvents

12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

11 сентябряFun

Фото дня. Пенсионер нашел в гараже "кувшин императора" стоимостью 714 тысяч гривен

11 сентябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

11 сентябряШоу-бизнес

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020: поздравления в картинках и стихах

11 сентябряПсихология

Женщины каких знаков зодиака способны покорить любого мужчину

Новости партнеров

Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять