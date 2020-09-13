13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 13 сентября? День танкиста, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине, День памяти жертв фашизма. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Куприянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 сентября.
- День танкиста – отмечается во многих постсоветский странах, в том числе в Украине, во второе воскресенье сентября.
- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности – в Украине профессиональный праздник нефтяников отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября с 1993 года.
- День памяти жертв фашизма – чтится каждое второе воскресенье сентября с 1962 года. Его основной целью является борьба с идеологией возрождения фашизма.
- Всемирный день журавля – этот экологический праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября начиная с 2002 года.
13 сентября православная церковь отмечает Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также перенесение мощей благоверных князей Петра и Февронии, чудотворцев.
В народе 13 сентября почитается Куприянов день. В этот период было принято копать корнеплоды, а также с этого дня начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой.
Приметы на 10 сентября
- до Куприянова дня нельзя собирать клюкву на болотах, чтобы нечистая сила лиха не сделала.
- на Куприяна копают картофель, морковь, свеклу.
- на Куприяна улетают журавли.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1902 – в Англии впервые для доказательства вины были использованы отпечатки пальцев с места преступления.
- 1929 – английский ученый Александр Флеминг впервые представил антибиотик пенициллин.
- 1960 – день рождения науки бионики.
- 1989 – в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева
- 1874 – Арнольд Шенберг, австрийский композитор-модернист.
- 1876 – Шервуд Андерсон, американский писатель.
- 1886 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии.
- 1887 – Леопольд Ружичка, швейцарский физик и радиохимик.
- 1894 – Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург.
- 1922 – Има Сумак, перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.
- 1944 – Жаклин Биссет, английская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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