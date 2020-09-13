13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 13 сентября? День танкиста, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине, День памяти жертв фашизма. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы – в православном календаре. Куприянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 сентября.

13 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День танкиста – отмечается во многих постсоветский странах, в том числе в Украине, во второе воскресенье сентября.

– отмечается во многих постсоветский странах, в том числе в Украине, во второе воскресенье сентября. День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности – в Украине профессиональный праздник нефтяников отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября с 1993 года.

– в Украине профессиональный праздник нефтяников отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября с 1993 года. День памяти жертв фашизма – чтится каждое второе воскресенье сентября с 1962 года. Его основной целью является борьба с идеологией возрождения фашизма.

– чтится каждое второе воскресенье сентября с 1962 года. Его основной целью является борьба с идеологией возрождения фашизма. Всемирный день журавля – этот экологический праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября начиная с 2002 года.

Какой сегодня праздник

13 сентября православная церковь отмечает Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также перенесение мощей благоверных князей Петра и Февронии, чудотворцев.

В народе 13 сентября почитается Куприянов день. В этот период было принято копать корнеплоды, а также с этого дня начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой.

Приметы на 10 сентября

до Куприянова дня нельзя собирать клюкву на болотах, чтобы нечистая сила лиха не сделала.

на Куприяна копают картофель, морковь, свеклу.

на Куприяна улетают журавли.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1902 – в Англии впервые для доказательства вины были использованы отпечатки пальцев с места преступления.

1929 – английский ученый Александр Флеминг впервые представил антибиотик пенициллин.

1960 – день рождения науки бионики.

1989 – в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева

Кто родился 13 сентября

1874 – Арнольд Шенберг, австрийский композитор-модернист.

1876 – Шервуд Андерсон, американский писатель.

1886 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии.

1887 – Леопольд Ружичка, швейцарский физик и радиохимик.

1894 – Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург.

1922 – Има Сумак, перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.

1944 – Жаклин Биссет, английская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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