14 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июля в истории

Какой сегодня праздник, 14 июля? День взятия Бастилии – во Франции, День революции – в Ираке. День бессребреников мучеников Космы и Дамиана в Риме пострадавших, Валаамская икона Божией Матери – в православном календаре. Летние Кузьминки – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июля.

14 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День взятия Бастилии (Le Quatorze Juillet) – отмечается во Франции.

– отмечается во Франции. День революции – чествуется в Ираке.

– чествуется в Ираке. День рождения кронпринцессы Виктории – отмечается в Швеции.

Какой сегодня праздник

14 июля в православной церкви отмечается день бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших. А также чтится память мученика Потита Гаргарского. 14 июля празднуется Валаамская икона Божией Матери.

В народе 14 июля отмечается женский праздник – Летние Кузьминки. В этот период была самая активная пора сенокоса, прополки, сбора корнеплодов и ягод, а также приготовления варенья.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 14 июля

на Кузьму и Демьяна получается самое вкусное малиновое варенье.

Козьма-Демьян пришли – на покос повели.

на Кузьму и Демьяна пора прополки огородов и сбора корнеплодов.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1789 – в Париже занята крепость Бастилия и началась Великая французская революция.

1894 – во Львове состоялся первый в Украине футбольный матч.

Читайте также: Церковные праздники и посты в июле 2020 года по дням

1917 – обнародована декларация о национальной автономии Украины.

1956 – в СССР принят закон о государственных пенсиях.

2002 – в Украине создана первая епархия римско-католической церкви.

Кто родился 14 июля

1903 – Ирвинг Стоун, американский писатель, основоположник биографических романов.

1910 – Уильям Ханна, американский мультипликатор, создатель Тома и Джерри.

1939 – Карел Готт, чешский певец.

1947 – Вячеслав Брюховецкий, украинский педагог и государственный деятель.

1987 – Сара Каннинг, канадская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться