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14 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 июля в истории

Какой сегодня праздник, 14 июля? День взятия Бастилии – во Франции, День революции – в Ираке. День бессребреников мучеников Космы и Дамиана в Риме пострадавших, Валаамская икона Божией Матери – в православном календаре. Летние Кузьминки – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 июля.

14 июля: какой сегодня праздник
14 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День взятия Бастилии (Le Quatorze Juillet) – отмечается во Франции.
  • День революции – чествуется в Ираке.
  • День рождения кронпринцессы Виктории – отмечается в Швеции.

Какой сегодня праздник

14 июля в православной церкви отмечается день бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших. А также чтится память мученика Потита Гаргарского. 14 июля празднуется Валаамская икона Божией Матери.

В народе 14 июля отмечается женский праздник – Летние Кузьминки. В этот период была самая активная пора сенокоса, прополки, сбора корнеплодов и ягод, а также приготовления варенья.

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Приметы на 14 июля

  • на Кузьму и Демьяна получается самое вкусное малиновое варенье.
  • Козьма-Демьян пришли – на покос повели.
  • на Кузьму и Демьяна пора прополки огородов и сбора корнеплодов.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1789 – в Париже занята крепость Бастилия и началась Великая французская революция.
  • 1894 – во Львове состоялся первый в Украине футбольный матч.

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  • 1917 – обнародована декларация о национальной автономии Украины.
  • 1956 – в СССР принят закон о государственных пенсиях.
  • 2002 – в Украине создана первая епархия римско-католической церкви.

Кто родился 14 июля

  • 1903 – Ирвинг Стоун, американский писатель, основоположник биографических романов.
  • 1910 – Уильям Ханна, американский мультипликатор, создатель Тома и Джерри.
  • 1939 – Карел Готт, чешский певец.
  • 1947 – Вячеслав Брюховецкий, украинский педагог и государственный деятель.
  • 1987 – Сара Каннинг, канадская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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