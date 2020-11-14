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14 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 ноября в истории

Какой сегодня праздник, пятница, 14 ноября? Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда. День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских – в православном календаре. Кузьминки – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 ноября.

14 ноября: какой сегодня праздник
14 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день борьбы против диабета (World Diabetes Day) ежегодно отмечается с 1991 года под эгидой Международной диабетической федерацией, ВОЗ и ООН в день рождения врача Фредерика Бантинга, открывшего инсулин.
  • Международный день логопеда – профессиональный праздник специалистов, исправляющих дефекты речи, проводимый с 2004 года с целью повышения осведомленности людей о доступных и эффективных методах коррекции речи.
  • Бал Дивас (Bal Diwas) – праздник День детей отмечается в Индии.
  • День кузнеца празднуется в Беларуси.

Какой сегодня праздник

14 ноября в православной церкви почитается день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномученика Иоанна, епископа, Иакова пресвитера, что в Персии пострадали, мученицы Кириены и Иулиании, мученика Ерминингельда, царевича Готского, мучеников Кесария, Дасия и с ними пятерых.

В народе 14 ноября отмечались Кузьминки в честь Космы и Дамиана, которые считались покровителями всех ремесленников, а особенно кузнецов, мастериц, рукодельниц и домашнего очага. В этот период прощались с осенью, пряли, ткали. Молодежь устраивала посиделки по домам, а еще играли свадьбы – ковали счастье молодых.

Приметы на 14 ноября

  • Кузьминки – осени поминки;
  • если на Кузьминки падал снег – к разливу рек весной;
  • если на деревьях еще оставались листья – к морозной зиме.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
  • 1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

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  • 1918 – в Украине создана Директория Украинской Народной Республики, а также основана Украинская Академия наук.
  • 1925 — В Париже открывается выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.
  • 1936 – в СССР организовалась Гидрометеорологическая служба.
  • 1994 — Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.

Кто родился 14 ноября

  • 1765 – Роберт Фултон, американский изобретатель первого в мире колесного парохода.
  • 1840 – Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма.
  • 1889 – Джавахарлал Неру, лидер национально-освободительного движения в Индии.
  • 1891 – Фредерик Грант Бантинг, канадский врач и физиолог, получивший в чистом виде инсулин.
  • 1907 – Астрид Линдгрен, шведская детская писательница, автор книг о Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок.
  • 1912 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик.
  • 1924 – Леонид Коган украинский советский скрипач, педагог.
  • 1948 – Принц Чарльз, наследник британского трона.
  • 1963 – Лолита Милявская, советская, украинская и российская певица, актриса, телеведущая.
  • 1979 – Ольга Куриленко, французская актриса и модель украинского происхождения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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