14 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 ноября в истории

Какой сегодня праздник, пятница, 14 ноября? Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда. День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских – в православном календаре. Кузьминки – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 ноября.

14 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день борьбы против диабета (World Diabetes Day) ежегодно отмечается с 1991 года под эгидой Международной диабетической федерацией, ВОЗ и ООН в день рождения врача Фредерика Бантинга, открывшего инсулин.

ежегодно отмечается с 1991 года под эгидой Международной диабетической федерацией, ВОЗ и ООН в день рождения врача Фредерика Бантинга, открывшего инсулин. Международный день логопеда – профессиональный праздник специалистов, исправляющих дефекты речи, проводимый с 2004 года с целью повышения осведомленности людей о доступных и эффективных методах коррекции речи.

– профессиональный праздник специалистов, исправляющих дефекты речи, проводимый с 2004 года с целью повышения осведомленности людей о доступных и эффективных методах коррекции речи. Бал Дивас (Bal Diwas) – праздник День детей отмечается в Индии.

– праздник День детей отмечается в Индии. День кузнеца празднуется в Беларуси.

Какой сегодня праздник

14 ноября в православной церкви почитается день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномученика Иоанна, епископа, Иакова пресвитера, что в Персии пострадали, мученицы Кириены и Иулиании, мученика Ерминингельда, царевича Готского, мучеников Кесария, Дасия и с ними пятерых.

В народе 14 ноября отмечались Кузьминки в честь Космы и Дамиана, которые считались покровителями всех ремесленников, а особенно кузнецов, мастериц, рукодельниц и домашнего очага. В этот период прощались с осенью, пряли, ткали. Молодежь устраивала посиделки по домам, а еще играли свадьбы – ковали счастье молодых.

Приметы на 14 ноября

Кузьминки – осени поминки;

если на Кузьминки падал снег – к разливу рек весной;

если на деревьях еще оставались листья – к морозной зиме.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

1918 – в Украине создана Директория Украинской Народной Республики, а также основана Украинская Академия наук.

1925 — В Париже открывается выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.

1936 – в СССР организовалась Гидрометеорологическая служба.

1994 — Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.

Кто родился 14 ноября

1765 – Роберт Фултон, американский изобретатель первого в мире колесного парохода.

1840 – Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма.

1889 – Джавахарлал Неру, лидер национально-освободительного движения в Индии.

1891 – Фредерик Грант Бантинг, канадский врач и физиолог, получивший в чистом виде инсулин.

1907 – Астрид Линдгрен, шведская детская писательница, автор книг о Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок.

1912 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик.

1924 – Леонид Коган украинский советский скрипач, педагог.

1948 – Принц Чарльз, наследник британского трона.

1963 – Лолита Милявская, советская, украинская и российская певица, актриса, телеведущая.

1979 – Ольга Куриленко, французская актриса и модель украинского происхождения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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