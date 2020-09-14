14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 14 сентября? День государственного гимна – в Америке, Национальный праздник победы – в Никарагуа. Начало индикта, церковное новолетие, день памяти преподобного Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской – в православном календаре. Семин день – в народном календаре. Именины празднуют: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 сентября.

14 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День государственного гимна Америки празднуют в день написания поэмы "Оборона Форта-Макгенри" Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году.

празднуют в день написания поэмы "Оборона Форта-Макгенри" Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году. Национальный праздник в Никарагуа отмечается в честь победы в битве при Сан-Хасинто в 1856 году.

отмечается в честь победы в битве при Сан-Хасинто в 1856 году. День инженера празднует Румыния.

празднует Румыния. Национальный день мексиканского всадника ежегодно отмечается 14 сентября.

Какой сегодня праздник

14 сентября православная церковь отмечает Начало индикта – церковное новолетие, чтит день памяти преподобного Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской. Проводится празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.

Приметы на 14 сентября

В народе 14 сентября отмечается Семин день. В это время начиналось бабье лето, свадебный период и бабьи работы, в частности подготовка льна и прядение.

Если на Семин день ясная погода, то и вся осень должна быть теплой.

Если на бабье лето на лугах много паутины – это примета затяжной осени.

На Семена бывает последняя гроза.

На Семин день все воробьи прячутся.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1052 – Владимир построил в Новгороде Софийский собор, освященный епископом Лукой.

1068 – во время восстания киевляне освободили из поруба великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, сбросив Изяслава Ярославича.

1959 – советский космический аппарат "Луна-2" впервые в мире достиг поверхности Луны.

1991 – в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции.

1995 – в Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.

Кто родился 14 сентября

1760 – Луиджи Керубини, итальянский композитор.

1847 – Павел Яблочков, русский электротехник, изобретатель дуговой лампы.

1952 – Николай Гнатюк, советский и украинский эстрадный певец.

1981 – Мияви, японский певец и гитарист.

1981 – Эшли Робертс, американская певица, танцовщица, хореограф, актриса, телеведущая.

1983 – Эми Уайнхаус, британская певица, автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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