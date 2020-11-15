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15 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 ноября в истории

Какой сегодня праздник, пятница, 15 ноября? Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины. День памяти мучеников Акиндина, Пигасия и других с ними – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Доминика и Константин.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 ноября.

15 ноября: какой сегодня праздник
15 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День работников сельского хозяйства Украины, Беларуси, Казахстана – отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
  • Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ежегодно проводится с 2005 года под эгидой ООН в третье воскресенье ноября с целью почтить память людей, погибших в ДТП, а также обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.
  • Всемирный день вторичной переработки (День рециклинга) проводится с 1997 года с целью решения проблемы ограниченности ресурсов, снижения стоимости готовой продукции за счет использования дешевого сырья, борьбы с загрязнением окружающей среды.
  • День бухгалтера и День национальной валюты празднуется в Казахстане.
  • День провозглашения Республики отмечает Бразилия.
  • День Независимости празднует Палестина.
  • Сити-Го-Сан – в Японии проводится праздник детей, которым в нынешнем году исполнилось 3, 5 или 7 лет – магические числа, а также переломные этапы взросления детей.

Какой сегодня праздник

15 ноября в православной церкви почитается день памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и других с ними, преподобного Маркиана Киринейского. Проводится празднование "Одигитрия" Шуйской иконы Божией Матери.

В народе 15 ноября почитались Акиндин и Пигасий. В этот период в овинах начинали сушить зерно, разводя под ним огонь. Также сушили сено для домашнего скота. Люди верили, что в овинах живут домовые овинники, которые никогда не показываются в своем настоящем виде, а предстают лишь в обличье человека. А еще на Акиндина и Пигасия обминали коноплю и лен, готовя их к продаже или к прядению.

Приметы на 15 ноября

  • Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит;
  • если на Акиндина и Пигасия облачное небо – к потеплению;
  • нельзя обижать овинника, иначе он сожжет весь урожай в овине;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1458 – разделение Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата на Киевскую и Московскую епархии.
  • 1492 – Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы.

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  • 1918 – началось восстание против власти гетмана Павла Скоропадского.
  • 1934 – в СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.
  • 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Антопольское гетто.
  • 1956 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли "Люби меня нежно".
  • 1996 – свадьба Майкла Джексона и Дебби Роу.

Кто родился 15 ноября

  • 1862 – Герхарт Гауптман, немецкий писатель, драматург.
  • 1922 – Игорь Стечкин, советский и российский конструктор стрелкового оружия.
  • 1940 – Роберто Кавалли, итальянский дизайнер одежды, основатель бренда Roberto Cavalli.
  • 1945 – Анни-Фрид Лингстад, шведская певица, солистка группы "ABBA".
  • 1991 – Шейлин Вудли, американская актриса кино и телевидения, модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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