15 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 октября в истории
Какой сегодня праздник, 15 октября? Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости или День слепых. День памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 октября.
- Всемирный день по борьбе с раком груди проводится ежегодно 15 октября в более чем 44 странах мира с целью обратить внимание общества на проблематику одного из самых распространенных женских онкозаболеваний.
- Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women) учрежден под эгидой ООН в 1995 году с целью напомнить обществу, насколько ценен труд сельских женщин в производстве продовольствия, а также расширения их прав и возможностей.
- Международный день белой трости или День слепых (International White Cane Safety Day) призван напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.
- Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) был провозглашен ООН в 2008 году в рамках проводимого Года санитарии, поскольку проблема немытых рук имеет катастрофические последствия для здоровья.
- Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day) – работники всех видов потребительских кооперативов ежегодно в третий четверг октября отмечают свой профессиональный праздник.
- День работников фармацевтической и микробиологической промышленности чествует Беларусь.
- День учителя празднуется в Бразилии.
15 октября православная церковь почитает день памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, Блаженного Андрея, Христа ради юродивого, благоверной княгини Анны Кашинской, преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца, мучеников Давида и Константина, князей Арагветских.
В народе 15 октября почитаются Куприян и Устинья. Этот период считался днем очищения от наваждений и избавления от нечистой силы. Люди верили, что искренняя молитва в этот день способна защитить их от бесов. Мужчины молились Куприяну, а женщины – Устинье. Считалось, что бесы выбирали пьяниц, грешников и сквернословов.
Приметы на 15 октября
- на Куприяна и Устинью нельзя чертыхаться, чтобы черти не пришли на зов;
- на Куприяна и Устинью пьющие люди могли напиться до "белой горячки", когда им являлась нечисть;
- в этот день нельзя веселиться и шумно проводить время.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1666 – английский король Карл II ввел новую моду на жилеты.
- 1917 – в ходе Первой мировой войны в окрестностях Парижа расстреляна голландская танцовщица Мата Хари за шпионаж в пользу Германии.
- 1926 – в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки).
- 1940 – на экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор".
- 1942 – нацистские захватчики уничтожили Березовское и Дрогичинское гетто.
- 2000 – в Париже на Монмартре открыта "Стена Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю".
- 1814 – Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург.
- 1844 – Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт.
- 1863 – Петр Козлов, украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова.
- 1897 – Илья Ильф, советский писатель-юморист, соавтор Евгения Петрова ("Двенадцать стульев", "Золотой теленок").
- 1905 – Анатолий Бабко, украинский советский химик-аналитик.
- 1948 – Крис де Бург, ирландский рок-певец, гитарист и композитор.
- 1960 – Евгений Комаровский, украинский педиатр, автор трудов о здоровье и воспитании детей, телеведущий.
- 1975 – Денис Шмыгаль, украинский государственный деятель, премьер-министр Украины.
- 1976 – Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец (тенор).
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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