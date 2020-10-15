15 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 октября в истории

Какой сегодня праздник, 15 октября? Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости или День слепых. День памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 октября.

15 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день по борьбе с раком груди проводится ежегодно 15 октября в более чем 44 странах мира с целью обратить внимание общества на проблематику одного из самых распространенных женских онкозаболеваний.

проводится ежегодно 15 октября в более чем 44 странах мира с целью обратить внимание общества на проблематику одного из самых распространенных женских онкозаболеваний. Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women) учрежден под эгидой ООН в 1995 году с целью напомнить обществу, насколько ценен труд сельских женщин в производстве продовольствия, а также расширения их прав и возможностей.

учрежден под эгидой ООН в 1995 году с целью напомнить обществу, насколько ценен труд сельских женщин в производстве продовольствия, а также расширения их прав и возможностей. Международный день белой трости или День слепых (International White Cane Safety Day) призван напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

призван напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) был провозглашен ООН в 2008 году в рамках проводимого Года санитарии, поскольку проблема немытых рук имеет катастрофические последствия для здоровья.

был провозглашен ООН в 2008 году в рамках проводимого Года санитарии, поскольку проблема немытых рук имеет катастрофические последствия для здоровья. Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day) – работники всех видов потребительских кооперативов ежегодно в третий четверг октября отмечают свой профессиональный праздник.

– работники всех видов потребительских кооперативов ежегодно в третий четверг октября отмечают свой профессиональный праздник. День работников фармацевтической и микробиологической промышленности чествует Беларусь.

чествует Беларусь. День учителя празднуется в Бразилии.

Какой сегодня праздник

15 октября православная церковь почитает день памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, Блаженного Андрея, Христа ради юродивого, благоверной княгини Анны Кашинской, преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца, мучеников Давида и Константина, князей Арагветских.

В народе 15 октября почитаются Куприян и Устинья. Этот период считался днем очищения от наваждений и избавления от нечистой силы. Люди верили, что искренняя молитва в этот день способна защитить их от бесов. Мужчины молились Куприяну, а женщины – Устинье. Считалось, что бесы выбирали пьяниц, грешников и сквернословов.

Приметы на 15 октября

на Куприяна и Устинью нельзя чертыхаться, чтобы черти не пришли на зов;

на Куприяна и Устинью пьющие люди могли напиться до "белой горячки", когда им являлась нечисть;

в этот день нельзя веселиться и шумно проводить время.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1666 – английский король Карл II ввел новую моду на жилеты.

1917 – в ходе Первой мировой войны в окрестностях Парижа расстреляна голландская танцовщица Мата Хари за шпионаж в пользу Германии.

1926 – в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки).

1940 – на экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор".

1942 – нацистские захватчики уничтожили Березовское и Дрогичинское гетто.

2000 – в Париже на Монмартре открыта "Стена Любви", на которой на 311 языках написано "Я тебя люблю".

Кто родился 15 октября

1814 – Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург.

1844 – Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт.

1863 – Петр Козлов, украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова.

1897 – Илья Ильф, советский писатель-юморист, соавтор Евгения Петрова ("Двенадцать стульев", "Золотой теленок").

1905 – Анатолий Бабко, украинский советский химик-аналитик.

1948 – Крис де Бург, ирландский рок-певец, гитарист и композитор.

1960 – Евгений Комаровский, украинский педиатр, автор трудов о здоровье и воспитании детей, телеведущий.

1975 – Денис Шмыгаль, украинский государственный деятель, премьер-министр Украины.

1976 – Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец (тенор).

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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