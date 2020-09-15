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15 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 15 сентября? Международный день демократии, Международный день распространения информации о лимфоме, День независимости – в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре. День мученика Маманта, Антония и Феодосия Печерских – в православном календаре. День Мамонтия – в народном календаре. Именины празднуют: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 сентября.

15 сентября: какой сегодня праздник
15 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день демократии (International Day of Democracy) установлен ООН в 2007 году и приурочен к проведению первой международной конференции новых и восстановленных демократий.
  • Международный день распространения информации о лимфоме (World Lymphoma Awareness Day) проводится с целью профилактики и противостояния распространению опасного заболевания.
  • День независимости от испанских колонизаторов празднуется в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, Сальвадоре.
  • Национальный день знаний празднует Азербайджан.
  • День языков отмечают народы Республики Казахстан.
  • День библиотек 15 сентября проводится в Беларуси.
  • Национальный день инженера чтит Индия, Танзания и Шри-Ланка.
  • День памяти Битвы за Британию 1940 года отмечает Англия.

Какой сегодня праздник

15 сентября православная церковь чтит день памяти мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины; преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерской лавры, а также празднование Калужской иконы Божией Матери.

Приметы на 15 сентября

В народе 15 сентября отмечается день Мамонтия, которого считали покровителем овец и коз. В этот день с особым вниманием относились к скотине, чтобы уберечь от болезней и других напастей. Традиционно на стол подавали блюда из козьего молока: сыр или творог.

  • на Мамонтия нельзя выгонять поутру скотину, чтобы не накликать беду;
  • самое время убирать во дворе, в сараях и утепляться к зиме.
  • красный закат на Мамонтия – ждать скорых холодов.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1784 – Винченцо Лунарди совершил первый в Англии полет на воздушном шаре.
  • 1830 – в Англии открылась первая в мире междугородная железнодорожная линия на паровой тяге.
  • 1916 – состоялось первое в истории мировых войн применение танков в боевых действиях: англичане на реке Сомме направили против немцев 49 танков модели Mk.1.

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  • 1917 – выпущен первый номер журнала "Форбс".
  • 1928 – английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил пенициллин.
  • 1971 – день рождения "Гринпис".
  • 1997 – зарегистрирован домен Google.com.

Кто родился 15 сентября

  • 1254 – Марко Поло, итальянский путешественник.
  • 1741 – граф Александр Воронцов, русский дипломат, канцлер Российской империи.
  • 1789 – Джеймс Фенимор Купер, американский писатель.
  • 1890 – Агата Кристи, английская писательница, автор детективных рассказов.
  • 1894 – Жан Ренуар, французский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист.
  • 1925 – Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино.
  • 1946 – Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1977 – Том Харди, британский актер, продюсер, сценарист.
  • 1984 – принц Гарри, герцог Сассекский, сын принца Чарльза и принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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