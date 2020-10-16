16 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 октября в истории

Какой сегодня праздник, 16 октября? День шефа, Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, Всемирный день хлеба. День памяти священномучеников Дионисия Ареопагита, Рустика и Елевферия – в православном календаре. Денис Позимний – в народном календаре. Именины празднуют: Денис, Иван, Марфа, Павел, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 октября.

16 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день анестезиолога (World Anaesthesia Day) празднуют специалисты обезболивания и реанимации в честь впервые проведенной в этот день в 1846 году американцем Томасом Мортоном успешной операции под эфирным наркозом.

празднуют специалисты обезболивания и реанимации в честь впервые проведенной в этот день в 1846 году американцем Томасом Мортоном успешной операции под эфирным наркозом. День аллерголога – неофициальный профессиональный праздник отмечают врачи, занимающиеся лечением и профилактикой аллергических реакций и нарушений иммунной системы человека.

– неофициальный профессиональный праздник отмечают врачи, занимающиеся лечением и профилактикой аллергических реакций и нарушений иммунной системы человека. Всемирный день продовольствия (World Food Day) с 1979 года ежегодно проводится 16 октября под эгидой ООН в честь образования Организации продовольствия и сельского хозяйства в 1945 году с целью осведомленности населения о мировой продовольственной проблеме, избавления людей от голода и нищеты.

с 1979 года ежегодно проводится 16 октября под эгидой ООН в честь образования Организации продовольствия и сельского хозяйства в 1945 году с целью осведомленности населения о мировой продовольственной проблеме, избавления людей от голода и нищеты. Всемирный день хлеба (World Bread Day) – еще один вкусный праздник, который отмечается в этот день в честь одного из самых популярных продуктов в мире, учрежденный в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров.

– еще один вкусный праздник, который отмечается в этот день в честь одного из самых популярных продуктов в мире, учрежденный в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров. Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day) – проводится с целью борьбы с ожирением и информированности о людей важности и пользе здорового питания как образа жизни.

– проводится с целью борьбы с ожирением и информированности о людей важности и пользе здорового питания как образа жизни. День шефа или день босса (National Boss's Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней отмечается ежегодно с 1962 года сначала в Америке, а позже – во всем мире, по инициативе работницы Патриции Хароски в честь любимого босса.

Какой сегодня праздник

16 октября православная церковь почитает день памяти священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона, преподобного Дионисия Щепы, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, блаженного Исихия Хоривита.

В народе 16 октября почитается Денис Позимний. Люди верили, что в канун зимы на землю являются злые духи, которые вызывают осенние болезни и другие напасти. На Дениса боялись нечистой силы, порчи и сглаза. Из-за этого с особой опаской относились к черноглазым и кареглазым людям, поскольку их считали самыми глазливыми.

Приметы на 16 октября

На Дениса было принято произносить заговоры от сглаза.

Против сглаза, порчи и злого наговора использовали лук, чеснок, редьку и соль.

Люди верили, что запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1793 – казнь Марии-Антуанетты, королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII.

1853 – начало Крымской войны между Российской империей и коалицией Великобритании, Франции, Османской империи, Сардинского королевства.

1918 – украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества, куда записано около 150 тыс. семей.

1923 – основана кинокомпания The Walt Disney Company.

1979 – в Киеве начал работу театр "Дружба".

Кто родился 16 октября

1854 – Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, прозаик.

1863 – Джозеф Остин Чемберлен, английский государственный и политический деятель.

1907 – Петр Григоренко, генерал-майор ВС СССР, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы.

1955 – Леонид Десятников, советский и российский композитор.

1958 – Тим Роббинс, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.

1961 – Марк Леви, французский писатель.

1962 – Дмитрий Хворостовский, советский и российский оперный певец.

1968 – Илья Лагутенко, российский рок-музыкант, певец, актер, лидер группы "Мумий Тролль".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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