16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 16 сентября? Международный день охраны озонового слоя, День HR-менеджера, День Независимости – в Мексике и Папуа-Новой Гвинее, День Матери – в Казахстане. День памяти священномученика Анфима, празднование Писидийской иконы Божией Матери – в православном календаре. Домна Доброродная – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 сентября.

16 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день охраны озонового слоя ( International Day for the Preservation of the Ozone Layer) установлен в память о подписании Монреальского протокола 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой.

установлен в память о подписании Монреальского протокола 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой. День HR-менеджера – свой профессиональный праздник отмечают специалисты по управлению персоналом.

– свой профессиональный праздник отмечают специалисты по управлению персоналом. День Независимости празднуют в Мексике и Папуа-Новой Гвинее.

празднуют в Мексике и Папуа-Новой Гвинее. День Матери отмечается в Казахстане.

Какой сегодня праздник

16 сентября православная церковь чтит день памяти священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и многих с ним, преподобного Феоктиста Палестинского, мученицы Василисы, мученицы Домны девы, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца. Проводится празднование Писидийской иконы Божией Матери.

В народе 16 сентября чествуется Домна Доброродная. В этот день в старину было принято складывать возле дома ненужные в хозяйстве вещи и всякую рухлядь, а затем сжигать все это вместе с картофельной ботвой. Считалось, что такой ритуал принесет достаток на следующий год.

Приметы на 16 сентября

хлам возле двора избавит от сглаза;

мешки из-под картошки надо промыть и просушить, чтобы в следующем году собрать хороший урожай.

на Домну Доброродную торопятся с уборкой льна, чтобы дожди не намочили.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1620 – первые английские переселенцы (пилигримы) отплыли в Новый свет.

1658 – гетман Войска Запорожского Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский трактат о вхождении казаков в польское подданство.

1908 – Уильям Дюрант учредил компанию General Motors.

1987 – в Монреале подписан Протокол о защите озонового слоя Земли.

1998 – вышел мюзикл "Нотр-Дам де Пари".

Кто родился 16 сентября

1387 – Генрих V, король Англии.

1745 – Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.

1889 – Мерседес Йеллинек, дочь австрийского предпринимателя Эмиля Йеллинека, в честь которой назван автомобиль "Мерседес".

1925 – Би Би Кинг, американский гитарист, певец, "король блюза".

1927 – Питер Фальк, американский киноактер, продюсер, режиссер.

1936 – Михаил Кокшенов, советский и российский актер театра и кино.

1942 – Ангелина Вовк, диктор центрального телевидения СССР, телеведущая.

1945 – Евгений Петросян, юморист, артист разговорного жанра, телеведущий.

1952 – Микки Рурк, американский киноактер.

1956 – Дэвид Копперфильд, американский фокусник-иллюзионист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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