18 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 октября в истории
Какой сегодня праздник, 18 октября? Европейский День борьбы с торговлей людьми, День работника пищевой промышленности, Всемирный день конфет. День Харитины – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 октября.
- Европейский День борьбы с торговлей людьми (European Anti-trafficking Day) был учрежден в 2007 году с целью повышения уровня осведомленности общества о таком негативном феномене как покупка и продажа людей, особенно женщин и детей, а также борьбы с этой проблемой и защиты прав потерпевших лиц.
- День работника пищевой промышленности – во многих постсоветских странах профессиональный праздник работников этой отрасли продолжает отмечаться в третье воскресенье октября с 1966 года.
- Всемирный день конфет – вкусный праздник сладкоежек, а также кондитеров и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.
- Всемирный день галстука (International Necktie Day) – неофициальный праздник поклонников этого модного аксессуара мужского и женского гардероба.
- Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day) – экологическая дата, инициированная в 2018 году Европейской ассоциацией производителей бумажных мешков в Европе с целью привлечь внимание к проблемам, связанным с загрязнением природы отходами полиэтиленовой продукции и заместить пластиковой упаковки разлагаемой.
- Всемирный день менопаузы (World Menopause Day) учрежден Международным обществом менопаузы (МОМ) совместно с ВОЗ с целью сохранение здоровья женщин в сложный период их жизни.
- День Аляски (Alaska Day) в Америке отмечается в честь годовщины присоединения этой территории, принадлежавшей ранее Российской империи, к Соединенным Штатам Америки в 1867 году.
18 октября православная церковь почитает день памяти мученицы Харитины Амисийской, преподобного Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея прозорливых Печерских, в Ближних пещерах, святителей Петра, Алексея, Ионы Киевских, Филиппа и Ермогена Московских и всея Руси чудотворцев, преподобной Харитины, княгини Литовской, в Новгороде подвизавшейся, священномученика Дионисия, епископа Александрийского, мученицы Мамелхвы Персидской, преподобного Григория Хандзтийского.
В народе 18 октября отмечался день Харитины. К этому времени вся работа перемещалась в дома, женщины садились за прялки и ткацкие станки, изготовляли холсты и одежду, а девушки вышивали и вязали, сопровождая свое рукоделие пением.
Приметы на 18 октября
- Харитина ткала и пряла – всю семью одевала;
- если на Харитину летают вороны и галки – к скорому снегу;
- если облака идут против ветра – нагонят снег;
- безветренная погода на Харитину – к похолоданию.
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- 1009 – разрушение Храма Гроба Господня "безумным халифом" Хакимом.
- 1867 – Аляска перешла от России в состав США.
- 1896 – в издании "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.
- 1921 – издан декрет об образовании Крымской автономии.
- 1922 – основана британская радиовещательная корпорация BBC.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили Брестское гетто.
- 1955 – в Украине начала работать Каховская ГЭС.
- 1995 – Украина вступила в Совет Европы.
- 2011 – постсоветские страны подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.
- 1926 – Чак Берри, американский гитарист, певец, автор песен, пионер рок-н-ролла.
- 1934 – Кир Булычев, советский и российский писатель-фантаст.
- 1960 – Жан-Клод Ван Дамм, американский актер, мастер боевых искусств, сценарист, режиссер.
- 1982 – Светлана Лобода, украинская певица, ведущая, автор песен.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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