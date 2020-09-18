18 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 18 сентября? Всемирный день мониторинга качества воды, еврейский Новый год Рош Ха-Шана, День национальной музыки – в Азербайджане, День астрономии – в Армении. День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, празднование Оршанской иконы Божией Матери – в православном календаре. Захарий и Елизавета – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 сентября.

18 сентября: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Всемирный день мониторинга качества воды (World Water Monitoring Day) – экологический праздник был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды и ежегодно отмечается с целью повышения осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участия в защите от загрязнения.

– экологический праздник был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды и ежегодно отмечается с целью повышения осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участия в защите от загрязнения. Еврейский Новый год (Рош Ха-Шана) – праздник начала года у иудеев зависит от лунного календаря, потому что приходится на 1-е число седьмого месяца тишрей и длится два дня – в 2020 году с 18 по 19 сентября.

– праздник начала года у иудеев зависит от лунного календаря, потому что приходится на 1-е число седьмого месяца тишрей и длится два дня – в 2020 году с 18 по 19 сентября. День национальной музыки – в Азербайджане отмечается в день рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибекова.

– в Азербайджане отмечается в день рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибекова. День астрономии – в Армении приурочен ко дню рождения армянского ученого, основателя теоретической астрофизики академика Виктора Амазасповича Амбарцумяна.

– в Армении приурочен ко дню рождения армянского ученого, основателя теоретической астрофизики академика Виктора Амазасповича Амбарцумяна. День персидской литературы и поэзии – в Иране праздник отмечается в годовщину смерти выдающегося персидского поэта XX века Шахрияра (Мохаммада Хосейна Табризи).

Какой сегодня праздник

18 сентября православная церковь чтит день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, а также проводится празднование Оршанской иконы Божией Матери.

В народе 18 сентября чествуются Захарий и Елизавета. В этот день топили баню и хорошенько парились, чтобы изгнать из тела любую хворь. Также на Елизавету считались правдивыми гадания, потому что святая в свое время предсказала Деве Марии рождение Иисуса.

Приметы на 18 сентября

тот, кто родился в этот день, обладает особой силой;

желтые листья на рябине обещают раннюю осень и холодную зиму;

много ягод на рябине – к дождливой осени.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1698 – в Бастилию переведен узник, известный как "Железная маска".

1793 – президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

1893 – завершено строительство Великой Северной железной дороги между Миссисипи и Тихим океаном.

1918 – основан Одесский национальный политехнический университет.

1922 – в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов.

2000 – Мадонна выпустила альбом Music.

Кто родился 18 сентября

1755 – Иван Рижский, русский писатель, филолог, первый ректор Харьковского университета.

1795 – Кондратий Рылеев, русский поэт, участник Северного общества.

1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.

1908 – Виктор Амбарцумян, советский ученый, один из основоположников теоретической астрофизики.

1933 – Валентина Пономарева, советская летчица, инженер, ученый, космонавт-испытатель.

1961 – Бернард Вербер, французский писатель, философ.

1961 – Джеймс Гандольфини, американский киноактер.

1973 – Джеймс Марсден, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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