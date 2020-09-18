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18 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 18 сентября? Всемирный день мониторинга качества воды, еврейский Новый год Рош Ха-Шана, День национальной музыки – в Азербайджане, День астрономии – в Армении. День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, празднование Оршанской иконы Божией Матери – в православном календаре. Захарий и Елизавета – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 сентября.

18 сентября: какой сегодня праздник
18 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Всемирный день мониторинга качества воды (World Water Monitoring Day) – экологический праздник был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды и ежегодно отмечается с целью повышения осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участия в защите от загрязнения.
  • Еврейский Новый год (Рош Ха-Шана) – праздник начала года у иудеев зависит от лунного календаря, потому что приходится на 1-е число седьмого месяца тишрей и длится два дня – в 2020 году с 18 по 19 сентября.
  • День национальной музыки – в Азербайджане отмечается в день рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибекова.
  • День астрономии – в Армении приурочен ко дню рождения армянского ученого, основателя теоретической астрофизики академика Виктора Амазасповича Амбарцумяна.
  • День персидской литературы и поэзии – в Иране праздник отмечается в годовщину смерти выдающегося персидского поэта XX века Шахрияра (Мохаммада Хосейна Табризи).

Какой сегодня праздник

18 сентября православная церковь чтит день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, а также проводится празднование Оршанской иконы Божией Матери.

В народе 18 сентября чествуются Захарий и Елизавета. В этот день топили баню и хорошенько парились, чтобы изгнать из тела любую хворь. Также на Елизавету считались правдивыми гадания, потому что святая в свое время предсказала Деве Марии рождение Иисуса.

Приметы на 18 сентября

  • тот, кто родился в этот день, обладает особой силой;
  • желтые листья на рябине обещают раннюю осень и холодную зиму;
  • много ягод на рябине – к дождливой осени.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1698 – в Бастилию переведен узник, известный как "Железная маска".
  • 1793 – президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

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  • 1893 – завершено строительство Великой Северной железной дороги между Миссисипи и Тихим океаном.
  • 1918 – основан Одесский национальный политехнический университет.
  • 1922 – в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов.
  • 2000 – Мадонна выпустила альбом Music.

Кто родился 18 сентября

  • 1755 – Иван Рижский, русский писатель, филолог, первый ректор Харьковского университета.
  • 1795 – Кондратий Рылеев, русский поэт, участник Северного общества.
  • 1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.
  • 1908 – Виктор Амбарцумян, советский ученый, один из основоположников теоретической астрофизики.
  • 1933 – Валентина Пономарева, советская летчица, инженер, ученый, космонавт-испытатель.
  • 1961 – Бернард Вербер, французский писатель, философ.
  • 1961 – Джеймс Гандольфини, американский киноактер.
  • 1973 – Джеймс Марсден, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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