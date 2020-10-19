19 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 октября в истории

Какой сегодня праздник, 19 октября? День спасателя в Казахстане, День юриста в Молдове, День беатификации матери Терезы в Албании. День апостола Фомы – в православном календаре. Фомин день – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Макар, Никанор, Фома.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 октября.

19 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День спасателя в Казахстане – начиная с 2008 года сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы, гражданской обороны страны отмечают единый профессиональный праздник.

– начиная с 2008 года сотрудники противопожарной, водно-спасательной службы, гражданской обороны страны отмечают единый профессиональный праздник. День юриста в Молдове – праздник специалистов всех юридических профессий: судей, судебных исполнителей, адвокатов, нотариусов, юрисконсультов, преподавателей и студентов юридических факультетов, установленный в честь создания Союза юристов Молдовы (СЮМ) в 2001 году.

– праздник специалистов всех юридических профессий: судей, судебных исполнителей, адвокатов, нотариусов, юрисконсультов, преподавателей и студентов юридических факультетов, установленный в честь создания Союза юристов Молдовы (СЮМ) в 2001 году. День ракетно-артиллерийских войск Армении отмечается в честь создания в 1992 году ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил страны.

отмечается в честь создания в 1992 году ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил страны. День национальных героев на Ямайке (National Heroes' Day in Jamaica) отмечается ежегодно в третий понедельник октября в честь всех национальных героев и важных исторических деятелей страны.

отмечается ежегодно в третий понедельник октября в честь всех национальных героев и важных исторических деятелей страны. День беатификации матери Терезы в Албании – национальный праздник проводится в честь причисления к лику блаженных католической подвижницы матери Терезы Калькуттской.

Какой сегодня праздник

19 октября православная церковь чтит день памяти апостола из 12-ти Фомы. Именно Фома не мог поверить в чудесное Воскресение Христа, пока своими глазами не увидел воскресшего Иисуса, отсюда появилось прозвище – Фома неверующий.

В народе 19 октября отмечали Фомин день. Люди чтили апостола Фому за его бережливость и запасливость. Традиционно на Фомин день подводили итоги года: проверяли амбары и погреба, считали запасы в закромах, планировали расходы на зиму. Говорили: Фома ломит закрома, все бери задарма.

Приметы на 19 октября:

безветренный день на Фому – к скорому похолоданию;

в день Фомы по небу плывут последние кучевые облака.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1453 – окончание Столетней войны между Англией и Францией.

1653 – посольство русского царя во главе с Василием Бутурлиным отправилось в Переяслав для принятия присяги от запорожских казаков.

1917 – Павел Скоропадский провозглашен гетманом украинского Вольного казачества.

1918 – Украинская национальная рада провозгласил образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

1943 – американец Альберт Шац открыл антибиотик стрептомицин, первый препарат с положительным эффектом при лечении туберкулеза.

Кто родился 19 октября

1854 – Сергей Васильковский, украинский живописец.

1862 – Огюст Люмьер, основатель французской киноиндустрии и кинорежиссуры.

1882 – Умберто Боччони, итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма.

1910 – Федор Манайло, украинский советский живописец.

1918 – Александр Галич, русский поэт, бард, сценарист, драматург.

1952 – Вероника Кастро, мексиканская актриса, певица и телеведущая.

1987 – Леся Никитюк – украинская телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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