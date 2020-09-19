19 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 19 сентября? День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора, День рождения смайлика. Михайлово Чудо – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 сентября.
- День фармацевтического работника Украина ежегодно отмечает в третью субботу сентября с 1999 года.
- День изобретателя и рационализатора Украины – также празднуется в третью сентябрьскую субботу начиная с 1994 года.
- Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day) – отмечается с 2015 года каждую третью субботу сентября в более чем в 50 странах мира.
- День работника гражданской авиации Молдовы – профессиональный праздник ежегодно отмечается 19 сентября с 1994 года в честь 50-летней годовщины создания в республике авиационной группы гражданской авиации.
- День рождения смайлика – в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать электронные символы в письме для отображения настроения, интонации и мимики собеседника.
19 сентября православная церковь празднует Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Он предотвратил потопление святого храма водами горных рек, которое пытались устроить язычники. Также проводится празднование Арапетской и Киево-Братской икон Божией Матери.
В народе 19 сентября чтится Михайлов день. Архангела Михаила почитали как победителя злых духов, которых считали источником болезней, и молились об исцелении от недугов.
Приметы на 19 сентября
- на Михайлов день устраивались пиры, братчины и примирения;
- в Михайлов день ни в коем случае нельзя работать, чтобы Бог не наказал;
- С Михайлова дня начинались первые заморозки;
- если на Михайлов день осиновые листья падают "лицом" вверх – к холодной зиме, а если "изнанкой" – то к теплой.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1648 – французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.
- 1841 – построена первая международная железная дорога Страсбург-Базель.
- 1928 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом.
- 1991 – в Киеве восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии.
- 86 – Тит Элий Цезарь Антонин, древнеримский император.
- 1887 — Вера Пашенная, советская актриса театра и кино.
- 1920 – Карен Хачатурян, советский композитор.
- 1934 – Брайан Эпстайн, менеджер группы The Beatles.
- 1946 – Джон Коглан, британский музыкант, ударник группы Status Quo.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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