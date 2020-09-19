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19 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 19 сентября? День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора, День рождения смайлика. Михайлово Чудо – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 сентября.

19 сентября: какой сегодня праздник
19 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День фармацевтического работника Украина ежегодно отмечает в третью субботу сентября с 1999 года.
  • День изобретателя и рационализатора Украины – также празднуется в третью сентябрьскую субботу начиная с 1994 года.
  • Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day) – отмечается с 2015 года каждую третью субботу сентября в более чем в 50 странах мира.
  • День работника гражданской авиации Молдовы – профессиональный праздник ежегодно отмечается 19 сентября с 1994 года в честь 50-летней годовщины создания в республике авиационной группы гражданской авиации.
  • День рождения смайлика – в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать электронные символы в письме для отображения настроения, интонации и мимики собеседника.

Какой сегодня праздник

19 сентября православная церковь празднует Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Он предотвратил потопление святого храма водами горных рек, которое пытались устроить язычники. Также проводится празднование Арапетской и Киево-Братской икон Божией Матери.

В народе 19 сентября чтится Михайлов день. Архангела Михаила почитали как победителя злых духов, которых считали источником болезней, и молились об исцелении от недугов.

Приметы на 19 сентября

  • на Михайлов день устраивались пиры, братчины и примирения;
  • в Михайлов день ни в коем случае нельзя работать, чтобы Бог не наказал;
  • С Михайлова дня начинались первые заморозки;
  • если на Михайлов день осиновые листья падают "лицом" вверх – к холодной зиме, а если "изнанкой" – то к теплой.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1648 – французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.
  • 1841 – построена первая международная железная дорога Страсбург-Базель.

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  • 1928 – в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом.
  • 1991 – в Киеве восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии.

Кто родился 19 сентября

  • 86 – Тит Элий Цезарь Антонин, древнеримский император.
  • 1887 — Вера Пашенная, советская актриса театра и кино.
  • 1920 – Карен Хачатурян, советский композитор.
  • 1934 – Брайан Эпстайн, менеджер группы The Beatles.
  • 1946 – Джон Коглан, британский музыкант, ударник группы Status Quo.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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