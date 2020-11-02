2 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 2 ноября? Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День поминовения всех усопших верных у западных христиан. День великомученика Артемия Антиохийского – в православном календаре. Артемьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 ноября.

2 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists) учрежден под эгидой ООН в 2013 году с целью привлечения внимания общества к ограничению возможности журналистов выполнять свою работу и подрыву права общества на получение достоверной информации.

учрежден под эгидой ООН в 2013 году с целью привлечения внимания общества к ограничению возможности журналистов выполнять свою работу и подрыву права общества на получение достоверной информации. День поминовения всех усопших верных у западных христиан (In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum) отмечается католической церковью следом за Днем всех святых.

отмечается католической церковью следом за Днем всех святых. День памяти в Беларуси (Осенние Деды) – это день поминания предков, который православные отмечают на третьей неделе после Покрова.

– это день поминания предков, который православные отмечают на третьей неделе после Покрова. День работника культуры Кыргызстана – этот профессиональный праздник был установлен в 1995 году

Какой сегодня праздник

2 ноября православная церковь чтит день памяти великомученика Артемия Антиохийского, праведного отрока Артемия Веркольского.

В народе 2 ноября отмечался Артемьев день в честь святого Артемия, который издавна считался покровителем военачальников и атаманов. Кроме того, святому Артемию молились об исцелении от грыжи и других недугов, а также об избавлении от случайной смерти.

Люди верили, что родившегося в этот день человека защищает волчица и его считали близким по духу лесным зверям и птицам. А еще наблюдали, что с Артемьева дня к деревням и селам начинают приближаться волки.

Приметы на 2 ноября

если на Артемия воют волки – к сильным морозам;

если волчий вой особенно громкий – это сулит голод;

если на Артемьев день квасить капусту – она выйдет особенно хорошей.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1721 – Сенат предоставил Петру I титул императора.

1833 – Николай I подписал указ о создании Киевского университета.

1936 — "Би-би-си" начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.

1938 – Венгрия захватила Южную Словакию и Закарпатскую Украину.

1942 – в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили еврейские гетто в Ружанах и Лысково.

2000 – в лесу под Таращей найдено тело убитого украинского журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез 16 сентября.

Кто родился 2 ноября

69 до н. э. – Клеопатра, египетская царица, известная легендарной историей любви к римскому полководцу Марку Антонию.

1699 – Жан Батист Симеон Шарден, французский живописец.

1739 – Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф, австрийский композитор и скрипач.

1755 – Мария Антуанетта, французская королева, супруга короля Людовика XVI.

1902 – Сергей Лебедев, советский электротехник, создатель первых советских ЭВМ серии БЭСМ.

1913 – Берт Ланкастер, американский актер и политик.

1935 – Михаил Пляцковский, советский поэт-песенник и драматург.

1944 – Кит Эмерсон, британский рок-музыкант, клавишник и композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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