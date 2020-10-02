Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

2 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 октября в истории

Какой сегодня праздник, 2 октября? Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день уролога, Международный день социального педагога. День памяти Трофима и Зосимы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 октября.

2 октября: какой сегодня праздник
2 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно с 1999 года в первую пятницу октября в честь появления в 1963 году символа смайлика.
  • Международный день уролога – свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники этой сферы ежегодно 2 октября.
  • Международный день социального педагога – праздник работников воспитательной сферы был установлен в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов.
  • Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) был установлен под эгидой ООН в 2007 году и отмечается 2 октября в честь дня рождения Махатма Ганди, индийского основоположника философии ненасилия.
  • Всемирный день сельскохозяйственных животных был учрежден в 1983 году с целью защиты прав животных и избавления их от ненужных страданий, примечательно, что он также приурочен ко дню рождения Махатма Ганди, пропагандировавшего ненасилие и вегетарианство.
  • Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day) – в 2020 году этот математический праздник отмечает свой 10-летний юбилей.

Какой сегодня праздник

2 октября православная церковь почитает день памяти мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта, а также благоверного великого князя Игоря, во Святом Крещении Георгия, Черниговского и Киевского.

В народе 2 октября почитаются Трофим и Зосима пчельник. В это время люди готовили улья к зимовке и подавали на угощение мед. Трофимовы вечерки считались удачным периодом для выбора невест, женихов и сватовства.

Приметы на 2 октября

  • если на Трофима дует южный ветер – на следующий год будет урожай озимых.
  • для крепкого здоровья по утрам ели мед и запивали теплой водой;
  • на Трофима не проходит счастье мимо.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1413 – между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским заключена Городельская уния.
  • 1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге и назвал его Монреалем.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

  • 1552 – Иван Грозный взял Казань и присоединил Казанское ханство к России.
  • 1836 – Чарльз Дарвин вернулся из 5-летнего кругосветного путешествия, после чего начал развивать свою теорию эволюции.
  • 1987 – премьера программы "Взгляд" на Первом канале Центрального телевидения.

Кто родился 2 октября

  • 1869 – Махатма Ганди, индийский политический деятель, философ.
  • 1891 – Иосиф Бокшай, украинский художник живописец.
  • 1914 – Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио.
  • 1948 – Донна Каран, американская модельер, создательница марки Donna Karan New York.
  • 1951 – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.
  • 1973 – Андрей Данилко, украинский артист эстрады (Верка Сердючка), певец, автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Как переносятся рабочие дни в 2021 году в Украине: новый график Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами

Популярные статьи

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в школьном учебнике вызвали скандал: что возмутило родителей

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

29 сентябряFun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

29 сентябряАктуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Новости партнеров

Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
Агутин показал любимую женщину на фоне слухов про измену Варум
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Тайный роман замужней судьи Х-Фактора вскрылся
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять