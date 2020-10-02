2 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 октября в истории

Какой сегодня праздник, 2 октября? Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день уролога, Международный день социального педагога. День памяти Трофима и Зосимы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 октября.

2 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается ежегодно с 1999 года в первую пятницу октября в честь появления в 1963 году символа смайлика.

отмечается ежегодно с 1999 года в первую пятницу октября в честь появления в 1963 году символа смайлика. Международный день уролога – свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники этой сферы ежегодно 2 октября.

– свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники этой сферы ежегодно 2 октября. Международный день социального педагога – праздник работников воспитательной сферы был установлен в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов.

– праздник работников воспитательной сферы был установлен в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов. Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) был установлен под эгидой ООН в 2007 году и отмечается 2 октября в честь дня рождения Махатма Ганди, индийского основоположника философии ненасилия.

был установлен под эгидой ООН в 2007 году и отмечается 2 октября в честь дня рождения Махатма Ганди, индийского основоположника философии ненасилия. Всемирный день сельскохозяйственных животных был учрежден в 1983 году с целью защиты прав животных и избавления их от ненужных страданий, примечательно, что он также приурочен ко дню рождения Махатма Ганди, пропагандировавшего ненасилие и вегетарианство.

был учрежден в 1983 году с целью защиты прав животных и избавления их от ненужных страданий, примечательно, что он также приурочен ко дню рождения Махатма Ганди, пропагандировавшего ненасилие и вегетарианство. Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day) – в 2020 году этот математический праздник отмечает свой 10-летний юбилей.

Какой сегодня праздник

2 октября православная церковь почитает день памяти мучеников Трофима, Зосимы, Савватия и Доримедонта, а также благоверного великого князя Игоря, во Святом Крещении Георгия, Черниговского и Киевского.

В народе 2 октября почитаются Трофим и Зосима пчельник. В это время люди готовили улья к зимовке и подавали на угощение мед. Трофимовы вечерки считались удачным периодом для выбора невест, женихов и сватовства.

Приметы на 2 октября

если на Трофима дует южный ветер – на следующий год будет урожай озимых.

для крепкого здоровья по утрам ели мед и запивали теплой водой;

на Трофима не проходит счастье мимо.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1413 – между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским заключена Городельская уния.

1535 – французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге и назвал его Монреалем.

1552 – Иван Грозный взял Казань и присоединил Казанское ханство к России.

1836 – Чарльз Дарвин вернулся из 5-летнего кругосветного путешествия, после чего начал развивать свою теорию эволюции.

1987 – премьера программы "Взгляд" на Первом канале Центрального телевидения.

Кто родился 2 октября

1869 – Махатма Ганди, индийский политический деятель, философ.

1891 – Иосиф Бокшай, украинский художник живописец.

1914 – Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио.

1948 – Донна Каран, американская модельер, создательница марки Donna Karan New York.

1951 – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.

1973 – Андрей Данилко, украинский артист эстрады (Верка Сердючка), певец, автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться