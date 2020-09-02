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2 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 2 сентября? День окончания Второй мировой войны, День нотариата Украины, День независимости Вьетнама, Венецианский международный кинофестиваль. Пророка Самуила – в православном календаре. Самойлов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Максим, Николай, Тимофей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 сентября.

2 сентября: какой сегодня праздник
2 сентября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День окончания Второй мировой войны – 2 сентября в мире отмечается памятная дата, в честь подписанного в 1945 году представителями союзных государств Акта о капитуляции Японии.
  • День нотариата – профессиональный праздник отмечается в Украине начиная с 2010 года.
  • День независимости Вьетнама – это главный национальный праздник страны в честь провозглашения в 1945 году Декларации независимости.
  • Венецианский международный кинофестиваль (Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) – один из старейших международных кинофестивалей проводится с 1932 года, в 2020 году стартует 2 сентября и длится около двух недель.

Какой сегодня праздник

2 сентября православная церковь чтит память пророка Самуила, мучеников Севира, Мемнона и с ними 37 мучеников.

В народе 2 сентября почитается Самойлов день, который у крестьян считался мужским праздником, а потому в каждой семье жены и дочери старались ублажить хозяина дома, чисто одеть и вкусно накормить.

Приметы на 2 сентября

  • если на Самойлов день журавли летят высоко в небе – осень будет теплой;
  • на Самойлов день появляются зимние опята;
  • на Самойлов день можно просить хорошую погоду.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1794 – начато строительства Одессы.
  • 1889 – в Мариуполе начал свою работу морской порт.

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  • 1913 – в Киеве стартовала Первая Всероссийская спортивная олимпиада.
  • 1996 – в Украине введена национальная валюта – гривна.
  • 2015 – украинское правительство приняла решение о создании Национальной полиции Украины.

Кто родился 2 сентября

  • 1726 – Джон Говард, английский филантроп.
  • 1926 – Евгений Леонов, советский актер театра и кино.
  • 1935 – Валентин Гафт, советский актер театра и кино.
  • 1944 – Александр Филиппенко, советский актер театра и кино
  • 1964 – Киану Ривз, американский киноактер, музыкант.
  • 1965 – Леннокс Льюис, английский боксер.
  • 1967 – Остап Ступка, украинский актер театра и кино, телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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