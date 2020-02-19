20.02.2020: действенные ритуалы "зеркального" дня

Это важный день для того, чтобы начать направлять свою энергию на нужные дела

20.02.202 - ритуалы дня Фото: Pexels

20 февраля украинцев снова ожидает уникальная "зеркальная" дата. Нумерология считает, что этот день – один з самых сильных дней в году, когда можно делать мощные ритуалы и загадывать желания. Поэтому не пропустите этот день, чтобы загадать самое сокровенное желание.

20.02.2020 "править бал" будет двойка и это хорошее время, чтобы подтолкнуть удачу, чтобы желание сбылось.

Также тот день находится во власти Солнца, которое заставляет понять человеку о том, что имеет истинную ценность. Все эти факторы придают 20.02.2020 уникальность для того, чтобы достичь своих целей. Это идеальный день для того, чтобы начать направлять свою энергию на нужные дела.

Вселенная открывается для просьб и запросов. Но для того, чтобы она вас услышала, необходимо достучаться до нее. Сама дата 20.02 означает гармонию между некими двумя состояниями. Прежде всего в этот день, по мнению астрологов, необходимо избавляться от предрассудков и избегать негатива. На первый план в мыслях в этот день должно выходить только все доброе и светлое.

20.02.2020: ритуал для притяжения удачи

Надо взять восем свечек, половина из которых должна быть фиолетового цвета, а другая – сиреневого. Все свечки расставляют по кругу, а в центр ставится ваше фото. Оставьте такую конструкцию хотя бы на несколько часов, чтобы ваш снимок зарядился энергией и открылся для Вселенной. Затем уберите свечки, а свое фото аккуратно положите в альбом или повесьте на стенку. Отмечается, что с этого момента к вам начнет притягиваться удача.

20.02.2020: ритуал для визуализации мечты

Подготовьтесь к проведению ритуала заблаговременно. Вам понадобится не так много вещей. Возьмите небольшой листок бумаги. И новую обычную свечку. Не важно, где вы будете находиться 20 февраля. Но до наступления полуночи вы должны совершить определенные действия.

Напишите на листочке бумаги свое сокровенное желание. Можно не писать очень подробно. Главное, чтобы оно было понятно вам и Высшим силам. Затем подожгите фитиль. Сделайте так, чтобы загорелся клочок бумаги. Когда бумага начнет гореть, вам надо произнести следующее: "Горит огонь. Материализуются мои мысли и желания. Пусть меня услышат. И душа наполнится счастьем. Как и на листе написано. Сопровождай меня удача всегда. Пусть так и будет".

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно ставить цели и исполнять желания.

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