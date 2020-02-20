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20.02.2020: как "зеркальный" день будет влиять на все знаки зодиака

Этот день нужно использовать для достижения своих целей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:40
20.02.2020 - как будет влиять
20.02.2020 - как будет влиять
Фото: Pexels

20 февраля 2020 года — это удивительное число, где комбинируются всего лишь две цифры. Астрологи считают, что в этот день будут открыты врата судьбы, которые помогут использовать этот день для достижения своих целей.

В 20.02.20 нужно отбросить предрассудки и просто достичь своей цели.

Если говорить о нумерологии, то цифра два обозначает гармонию между двумя состояниями. Об этом и говорит число 20.02.2020. Нужно осознать весь смысл этого дня для того, чтобы добиться успеха.

Но в этот день 20.02.2020 можно избавиться от проблем в энергетике с помощью медитаций.

Стоит помнить о том, что в этот день усиливается сила не только позитива, но и негатива. Если человек очень сильно подвержен плохому настроению, то стоит немного отстраниться от дел и начать созидать со стороны.

В этот день нужно заниматься духовными практиками, которые позволяют улучшить свое состояние.

20.02.2020: прогноз для всех знаков зодиака

Овен

Началось время наслаждаться плодами своего труда. Загадывайте сегодня желание о развитии.

Телец

Пришел момент все изменить. Изменения будут радикальными. Поэтому сегодня загадывайте желание, чтобы изменения в вашей жизни были безболезненными.

Близнецы

Хорошее время для отдыха в кругу семьи. А если ее у вас еще нет, то загадывайте желание о браке и создания семьи.

Рак

Вы переживаете трудный период, его можно смело назвать временем кошмаров. Сегодня мечтайте о том, чтобы это ужасное время оперативно закончилось.

Лев

Вы сейчас "не на коне", а подчиненным не нравится ваша авторитарная манера поведения. Сегодня задумайтесь над улучшением своего характера.

Дева

Не надейтесь на скорое получение средств. Наслаждайтесь тем, что имеете. Сегодня помечтайте об улучшении финансового положения.

Весы

Сегодня вам нужно проявить незаурядную мудрость в решении ваших вопросов. Поэтому загадайте желание о рациональное решение проблем.

Скорпион

Сейчас хороший период для роста и развития. Сегодня попросите у небес хорошего наставника.

Стрелец

Достаточно быть замкнутым. Попросите звезды о большем количестве друзей.

Козерог

Не пора начинать легкомысленные любовные отношения. Попросите небеса послать вам настоящую любовь.

Водолей

Не стоит думать, что идеи приходят мгновенно. Их надо "выносить" и выходить. Сегодня загадайте желание о креативности.

Рыбы

Не время для движения. Нужно подождать до лучших времен. Поэтому загадайте желание о светлом будущем.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно ставить цели и исполнять желания.

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