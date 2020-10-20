20 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 октября в истории

Какой сегодня праздник, 20 октября? Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, Международный день повара и кулинара. Празднование иконы Божьей Матери "Умиление", День Сергия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 октября.

20 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы ежегодно проводится с 2005 года с целью привлечения внимания к одному из самых распространенных женских онкологических заболеваний, а также ранней диагностики и лечения.

ежегодно проводится с 2005 года с целью привлечения внимания к одному из самых распространенных женских онкологических заболеваний, а также ранней диагностики и лечения. Всемирный день профилактики остеопороза (World Osteoporosis Day) – еще одна медицинская дата, установленная ВОЗ в 1997 году с целью повышения всеобщей осведомленности о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей.

– еще одна медицинская дата, установленная ВОЗ в 1997 году с целью повышения всеобщей осведомленности о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей. Всемирный день статистики (World Statistics Day) – начиная с 2010 года отмечается каждые пять лет под эгидой ООН, и в 2020 году праздник посвящен теме "Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять".

– начиная с 2010 года отмечается каждые пять лет под эгидой ООН, и в 2020 году праздник посвящен теме "Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять". Международный день поваров (International Chefs Day) – ежегодно все повара и кулинары отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

– ежегодно все повара и кулинары отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) – профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением, установленный в честь создания в 1961 году в Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров.

Какой сегодня праздник

20 октября православная церковь чтит день памяти мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушливого Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Сергия Нуромского Вологодского, обретение мощей преподобного Мартиниана Белоезерского, мучеников Иулиана пресвитера и Кесария диакона, мученицы Пелагии Тарсийской, мученика Полихрония пресвитера. Проводится празднование Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление".

В народе 20 октября отмечался Сергий Зимний. Считалось, что Сергей зиму начинает, а потому в этот день особо не удивлялись первым морозам.

Приметы на 20 октября

Сергий зиму зачинает, инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает;

если на Сергия снег выпал на листья, зима придет еще не скоро;

если на Сергия земля снегом покроется, то через месяц, к Матрене, зима установится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1818 – Англия и Америка установили границу по 49-й параллели между Канадой и США.

1822 – в Англии вышел первый номер газеты The Sunday Times.

1868 – в Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1945 – женщины Франции впервые получили избирательное право.

1953 – в Америке опубликован роман Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Кто родился 20 октября

1616 – Томас Бартолин, датский врач, открывший лимфатическую систему человека.

1854 – Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма.

1934 – Эдди Харрис, американский джазовый музыкант-мультиинструменталист.

1949 – Валерий Борзов, украинский советский легкоатлет-спринтер, чемпион, государственный и общественный деятель Украины.

1958 – Марк Кинг, английский музыкант, вокалист, бас-гитарист группы Level 42.

1988 – Кэндис Свейнпол, южноафриканская супермодель, ангел компании Victoria’s Secret.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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