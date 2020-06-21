21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 июня в истории
Какой сегодня праздник, 21 июня? День медицинского работника, День отца, День летнего солнцестояния, Международный день йоги, День гуманизма, День жирафов, день Феодора Стратилата – в православном календаре, Федор Колодезник – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 июня.
- День летнего солнцестояния (Summer Solstice) – в Украине и многих странах празднуется самый длинный день, который в 2020 високосном году выпадает на 21 июня.
- День медицинского работника – во многих странах постсоветского пространства в третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник День медика.
- Международный день отца (Father`s Day) – на третье июньское воскресенье приходится праздник всех пап в мире.
- Международный день йоги (International Yoga Day) – приверженцы древней практики ежегодно отмечают праздник, организованный под эгидой ООН в 2014 году.
- Международный день скейтбординга – молодой праздник, который радует всех любителей этого активного вида спорта.
- Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day) – профессиональный праздник составителей карт и навигационных документов отмечается под эгидой ООН с 2006 года.
- Всемирный день гуманизма (World Humanist Day) – неофициальный праздник нацелен на защиту прав и свобод человека, социальной справедливости, миролюбия, равноправия.
- Всемирный день жирафов (World Giraffe Day) – эти самые длинношеие животные чествуются в самый долгий день в году.
- Международный день цветка – красивый и нежный флористический праздник.
- День селфи (Selfie Day) – праздник посвящен популярному занятию создания автопортрета.
21 июня в православной церкви чтится память великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Ростовского. Также в этот день проходит празднование икон Божией Матери Урюпинской, Ярославской, Одигитрия Кирилло-Белозерской.
В народе 21 июня празднуется солнцеворот. Наши предки жгли ритуальные костры в честь стихии огня, прыгали через них и очищались от зла и болезней. Также 21 июня чтится Федор Колодезник. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы. А еще с этого периода крестьяне начинали вывозить навоз в поля для удобрения.
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Приметы на 21 июня
- На летний солнцеворот нельзя грустить и злиться, нужно радоваться солнцу и природе.
- Желания, загаданные в день летнего солнцестояния, сбываются.
- Если на Федора выпала обильная роса – к богатому урожаю льна.
- Гроза на Федора – к ненастной погоде.
- Если на Федора много звезд на небе – будет много грибов в сентябре.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1881 – в Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.
- 1893 – в Америке было запущено первое Чертово колесо обозрения.
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- 1948 – фирма грамзаписи "Columbia Records" выпустила в продажу долгоиграющие виниловые пластинки.
- 2004 – впервые вышел в космос первый в мире частный космический корабль "SpaceShipOne".
- 1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель математической физики.
- 1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.
- 1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.
- 1910 – Александр Твардовский, советский поэт, писатель, журналист.
- 1962 – Виктор Цой, советский рок-музыкант, лидер группы "Кино".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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