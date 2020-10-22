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22 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 октября в истории

Какой сегодня праздник, 22 октября? День заикающихся людей, День клавиши CAPS LOCK. День памяти апостола из 12-ти Иакова Алфеева – в православном календаре. Яков Студеный – в народном календаре. Именины празднуют: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 октября.

22 октября: какой сегодня праздник
22 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day) – ежегодно, начиная с 1998 года, в мире проводится день людей с нарушениями речи, цель которого – повысить информированность общества о проблемах, с которыми приходится сталкиваться людям с такой особенностью речи.
  • День вомбата (Wombat Day) празднует Австралия в честь травоядного сумчатого млекопитающего.
  • День рождения ксерокопии – отмечается в честь представленного в этот день американцем Честером Карлсоном в 1938 году устройства для копирования.
  • Всемирный день клавиши CAPS LOCK (International Caps Lock Day) – еще один необычный праздник, который основал американец Дерек Арнольд с целью высмеять пользователей, которые злоупотребляет большими буквами при написании в словах и фразах.

Какой сегодня праздник

22 октября православная церковь чтит день памяти апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасии, праведного Авраама праотца и племянника его Лота, мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима воинов, святой Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского.

В народе 22 октября отмечается Яков Студеный. Люди замечали, что в этот день часто идет крупа или метет пороша. Также в это время активно заготавливали дрова на зиму, а потому день еще назывался Яков Дровопилец. А еще на Якова завершался грибной сезон. Грибы традиционно подавали с картошкой, кашей и солили на зиму.

Приметы на 22 октября

  • Яков крупой землю посыпает – тропы остужает;
  • на Якова запасаются дровами, потому что осеннее полено горит жарче зимнего;
  • на Якова подавай кашу с маслом.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1730 – открыт Ладожский канал, крупнейшее гидротехническое сооружение в Европы XVIII века.
  • 1797 – француз Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с летательного аппарата – воздушного шара с высоты 1000 м.

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  • 1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.
  • 1980 – папа римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея.
  • 1995 – на Всеукраинском Поместном Соборе митрополит Филарет избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Кто родился 22 октября

  • 1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.
  • 1844 – Сара Бернар, французская актриса.
  • 1926 – Спартак Мишулин, советский актер театра и кино.
  • 1929 – Лев Яшин, советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион, чемпион Европы.
  • 1934 – Георгий Юнгвальд-Хилькевич, советский, российский и украинский кинорежиссер, сценарист, художник-постановщик, продюсер.
  • 1935 – Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.
  • 1938 – Кристофер Ллойд, американский актер.
  • 1943 – Катрин Денев, французская актриса и певица.
  • 1947 – Робертино Лоретти, итальянский певец.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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