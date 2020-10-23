Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

23 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 октября в истории

Какой сегодня праздник, 23 октября? День рекламиста, Международный день снежного барса, День моля. День памяти мучеников Евлампия и Евлампии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 октября.

23 октября: какой сегодня праздник
23 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День рекламиста или День работников рекламы – профессиональный праздник всех работников рекламной сферы регулярно отмечается в середине осени. В Украине День рекламиста начал отмечаться с 1994 года.
  • Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) – этот экологический праздник был установлен в 2013 году на Всемирном форуме, посвященном сохранению ирбиса.
  • День памяти венгерского восстания – национальный праздник установлен в честь восстания 1956 года, а также это День провозглашения Венгерской республики в 1989 году.
  • День победы и освобождения отмечается в Ливии в честь объявления победы над режимом Муаммара Каддафи в 2011 году.
  • День памяти короля Рамы V или День Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) празднует Таиланд.
  • День моля – неофициальный праздник химиков в честь числа Авогадро, которое определяет количество частиц (атомов, молекул и др.), содержащихся в одном моле вещества, и приблизительно равно 6,021023. Это число как раз приходится на сегодняшний день: 6:02 утра или 6:02 вечера 10/23.

Какой сегодня праздник

23 октября православная церковь чтит день памяти мучеников Евлампия и Евлампии, преподобного Амвросия Оптинского, святого Амфилохия, епископа Владимир-Волынского, собор Волынских святых, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского, мученика Феотекна Антиохийского, преподобного Вассиана (Василия) Константинопольского, преподобного Феофила Тивериопольского.

В народе 23 октября отмечается Евлампий Зимоуказатель. Люди замечали, что по приметам этого дня можно распознать погоду, которая будет осенью и даже зимой.

Приметы на 23 октября

  • на Евлампия месяц рога поворачивает в ту сторону, откуда вскоре ждать ветров.
  • если месяц повернут рогами на север – скоро начнется суровая зима;
  • если на Евлампия месяц указывает рогами на юг – еще две недели будет тепло.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1545 – запорожские казаки на челнах-чайках подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили ее.
  • 1859 – в Киеве открыта первая воскресная школа.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

  • 1925 – принят первый Исправительно-трудовой кодекс Украинской ССР.
  • 1946 – первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Кто родился 23 октября

  • 1868 – Фредерик Уильям Ланчестер, английский инженер, один из создателей первого британского автомобиля.
  • 1920 – Джанни Родари, итальянский детский писатель, сказочник и журналист.
  • 1928 – Юрий Саульский, советский композитор, дирижер.
  • 1940 – Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, "король футбола".
  • 1940 – Геннадий Пивняк, украинский ученый-энергетик, академик НАН Украины, профессор.
  • 1945 – Вера Матвеева, советская поэтесса, бард.
  • 1976 – Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, продюсер.
  • 1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.
  • 1989 – Андрей Ярмоленко, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание

Популярные статьи

Вчера, 07:28Психология

Гороскоп на сегодня 22 октября: Овну необходимо избегать стресса, а Тельцу – прогуляться на свежем воздухе

Вчера, 05:55Fun

Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Экс-супруга известного британского певца совершила вооруженный захват его дома

21 октябряТехно

Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

21 октябряШоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

20 октябряСтиль

Макияж и прически на Хэллоуин-2020: лучшие идеи для вдохновения

20 октябряШоу-бизнес

В белье и на каблуках: Бритни Спирс продолжает пугать публику эротическими танцами (видео)

20 октябряШоу-бизнес

Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с экс-депутатом

20 октябряFun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряFun

В Германии зрелищно взорвали мост с помощью 60 килограммов взрывчатки (видео)

20 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

20 октябряШоу-бизнес

Кэндис Свейнпол — 32! Самые горячие фото "ангела" Victoria's Secret

20 октябряШоу-бизнес

Алена Винницкая несколько лет страдала от серьезного заболевания

20 октябряFun

Пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт (видео)

20 октябряШоу-бизнес

У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото
Каменских похвасталась стройной фигурой в купальнике. Фото
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина
Никакого интима: Соседов раскусил Пугачеву и Галкина

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять