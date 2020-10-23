23 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 октября в истории

Какой сегодня праздник, 23 октября? День рекламиста, Международный день снежного барса, День моля. День памяти мучеников Евлампия и Евлампии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 октября.

23 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День рекламиста или День работников рекламы – профессиональный праздник всех работников рекламной сферы регулярно отмечается в середине осени. В Украине День рекламиста начал отмечаться с 1994 года.

– профессиональный праздник всех работников рекламной сферы регулярно отмечается в середине осени. В Украине День рекламиста начал отмечаться с 1994 года. Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) – этот экологический праздник был установлен в 2013 году на Всемирном форуме, посвященном сохранению ирбиса.

– этот экологический праздник был установлен в 2013 году на Всемирном форуме, посвященном сохранению ирбиса. День памяти венгерского восстания – национальный праздник установлен в честь восстания 1956 года, а также это День провозглашения Венгерской республики в 1989 году.

– национальный праздник установлен в честь восстания 1956 года, а также это День провозглашения Венгерской республики в 1989 году. День победы и освобождения отмечается в Ливии в честь объявления победы над режимом Муаммара Каддафи в 2011 году.

отмечается в Ливии в честь объявления победы над режимом Муаммара Каддафи в 2011 году. День памяти короля Рамы V или День Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) празднует Таиланд.

празднует Таиланд. День моля – неофициальный праздник химиков в честь числа Авогадро, которое определяет количество частиц (атомов, молекул и др.), содержащихся в одном моле вещества, и приблизительно равно 6,02 ⋅ 1023. Это число как раз приходится на сегодняшний день: 6:02 утра или 6:02 вечера 10/23.

Какой сегодня праздник

23 октября православная церковь чтит день памяти мучеников Евлампия и Евлампии, преподобного Амвросия Оптинского, святого Амфилохия, епископа Владимир-Волынского, собор Волынских святых, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского, мученика Феотекна Антиохийского, преподобного Вассиана (Василия) Константинопольского, преподобного Феофила Тивериопольского.

В народе 23 октября отмечается Евлампий Зимоуказатель. Люди замечали, что по приметам этого дня можно распознать погоду, которая будет осенью и даже зимой.

Приметы на 23 октября

на Евлампия месяц рога поворачивает в ту сторону, откуда вскоре ждать ветров.

если месяц повернут рогами на север – скоро начнется суровая зима;

если на Евлампия месяц указывает рогами на юг – еще две недели будет тепло.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1545 – запорожские казаки на челнах-чайках подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили ее.

1859 – в Киеве открыта первая воскресная школа.

1925 – принят первый Исправительно-трудовой кодекс Украинской ССР.

1946 – первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Кто родился 23 октября

1868 – Фредерик Уильям Ланчестер, английский инженер, один из создателей первого британского автомобиля.

1920 – Джанни Родари, итальянский детский писатель, сказочник и журналист.

1928 – Юрий Саульский, советский композитор, дирижер.

1940 – Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, "король футбола".

1940 – Геннадий Пивняк, украинский ученый-энергетик, академик НАН Украины, профессор.

1945 – Вера Матвеева, советская поэтесса, бард.

1976 – Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, продюсер.

1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.

1989 – Андрей Ярмоленко, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться