24 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 октября в истории

Какой сегодня праздник, 24 октября? День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Неделя разоружения. День апостола Филиппа – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 октября.

24 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День Организации Объединенных Наций (United Nations Day) был провозглашен в 1947 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в честь годовщины вступления в силу Устава ООН – международной организации государств, созданной в целях укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

был провозглашен в 1947 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в честь годовщины вступления в силу Устава ООН – международной организации государств, созданной в целях укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day) проводится под эгидой ООН с 1972 года с целью привлечения внимания мирового сообщества к проблемам развития и важности укрепления международного сотрудничества для их решения.

проводится под эгидой ООН с 1972 года с целью привлечения внимания мирового сообщества к проблемам развития и важности укрепления международного сотрудничества для их решения. Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day) ежегодно отмечается 24 октября с целью профилактики тяжелого вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека.

ежегодно отмечается 24 октября с целью профилактики тяжелого вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека. Неделя разоружения (Disarmament Week) проходит ежегодно с 24 по 30 октября под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности человечества путем разоружения.

Какой сегодня праздник

24 октября православная церковь чтит день памяти апостола Филиппа, единого от семи диаконов, преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаиды и Филониллы, собор преподобных Оптинских старцев.

В народе 24 октября отмечается Филиппова канитель. В этот период шел дождь или снег, на дорогах часто была распутица и грязь, из-за чего было сложно куда-либо ехать.

Приметы на 24 октября

если на Филиппа снег выпал на сырую землю и при этом не растаял, весной будет хороший доход;

утренний снегопад на Филиппа – к студеной зиме;

если на Филиппа еще продолжался листопад – к тяжелому году.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1648 – подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.

1795 – последний третий раздел Речи Посполитой, в результате которого она прекратила свое существование как государство.

1857 – выпускники Кембриджского университета основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.

1945 – вступил в силу устав Организации Объединенных Наций.

1949 – заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.

1999 – в Украине в городе Рогатине открыт памятник Роксолане, жене турецкого султана Сулеймана I.

Кто родился 24 октября

1804 – Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.

1862 – Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.

1882 – Имре Кальман, венгерский композитор, автор оперетт.

1911 – Аркадий Райкин, актер театра, эстрады и кино, режиссер, конферансье, сатирик.

1944 – Виктор Прокопенко, советский и украинский футболист и тренер.

1947 – Кевин Клайн, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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