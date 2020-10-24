Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

24 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 октября в истории

Какой сегодня праздник, 24 октября? День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Неделя разоружения. День апостола Филиппа – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 октября.

24 октября: какой сегодня праздник
24 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День Организации Объединенных Наций (United Nations Day) был провозглашен в 1947 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в честь годовщины вступления в силу Устава ООН – международной организации государств, созданной в целях укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.
  • Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day) проводится под эгидой ООН с 1972 года с целью привлечения внимания мирового сообщества к проблемам развития и важности укрепления международного сотрудничества для их решения.
  • Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day) ежегодно отмечается 24 октября с целью профилактики тяжелого вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека.
  • Неделя разоружения (Disarmament Week) проходит ежегодно с 24 по 30 октября под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности человечества путем разоружения.

Какой сегодня праздник

24 октября православная церковь чтит день памяти апостола Филиппа, единого от семи диаконов, преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаиды и Филониллы, собор преподобных Оптинских старцев.

В народе 24 октября отмечается Филиппова канитель. В этот период шел дождь или снег, на дорогах часто была распутица и грязь, из-за чего было сложно куда-либо ехать.

Приметы на 24 октября

  • если на Филиппа снег выпал на сырую землю и при этом не растаял, весной будет хороший доход;
  • утренний снегопад на Филиппа – к студеной зиме;
  • если на Филиппа еще продолжался листопад – к тяжелому году.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1648 – подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.
  • 1795 – последний третий раздел Речи Посполитой, в результате которого она прекратила свое существование как государство.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2020 года: православный календарь на каждый день

  • 1857 – выпускники Кембриджского университета основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.
  • 1945 – вступил в силу устав Организации Объединенных Наций.
  • 1949 – заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.
  • 1999 – в Украине в городе Рогатине открыт памятник Роксолане, жене турецкого султана Сулеймана I.

Кто родился 24 октября

  • 1804 – Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.
  • 1862 – Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.
  • 1882 – Имре Кальман, венгерский композитор, автор оперетт.
  • 1911 – Аркадий Райкин, актер театра, эстрады и кино, режиссер, конферансье, сатирик.
  • 1944 – Виктор Прокопенко, советский и украинский футболист и тренер.
  • 1947 – Кевин Клайн, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День работников рекламы: яркие поздравления с праздником Что подарить водителю в машину: 20 идей Страшно красиво! 10 лучших масок на "коронавирусный" Хэллоуин в 2020 году Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем Как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Даша Ульянова из "Холостяка" уделала Волочкову и Ван Дамма - Фото
Даша Ульянова из "Холостяка" уделала Волочкову и Ван Дамма - Фото
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя

Популярные статьи

Вчера, 16:10Fun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

Вчера, 14:10Стиль

Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

Вчера, 12:47Fun

Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом – СМИ

Вчера, 11:11Fun

"Вы шутите?" Отец ребенка с "кошмарной" фамилией попал в неловкую ситуацию в роддоме

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Николь Кидман перенесла онкологическое заболевание

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 23 октября: Весов ждут приятные эмоции, а Скорпион станет отличным стратегом

22 октябряШоу-бизнес

Настя Каменских в мокром купальнике вызвала бурю эмоций у подписчиков

22 октябряШоу-бизнес

Алексей Суханов устроил романтические танцы с работницей супермаркета: видео

22 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 октября: Овну необходимо избегать стресса, а Тельцу – прогуляться на свежем воздухе

22 октябряFun

Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Экс-супруга известного британского певца совершила вооруженный захват его дома

21 октябряТехно

Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

21 октябряШоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Всплыли прижизненные кадры Жанны Фриске во время лечения
Всплыли прижизненные кадры Жанны Фриске во время лечения
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Звезда сериала "Сваты" Добронравов: "Слава Богу, жена рядом"
Звезда сериала "Сваты" Добронравов: "Слава Богу, жена рядом"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять