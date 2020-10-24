24 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 октября в истории
Какой сегодня праздник, 24 октября? День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Неделя разоружения. День апостола Филиппа – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 октября.
- День Организации Объединенных Наций (United Nations Day) был провозглашен в 1947 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в честь годовщины вступления в силу Устава ООН – международной организации государств, созданной в целях укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.
- Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day) проводится под эгидой ООН с 1972 года с целью привлечения внимания мирового сообщества к проблемам развития и важности укрепления международного сотрудничества для их решения.
- Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day) ежегодно отмечается 24 октября с целью профилактики тяжелого вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека.
- Неделя разоружения (Disarmament Week) проходит ежегодно с 24 по 30 октября под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности человечества путем разоружения.
24 октября православная церковь чтит день памяти апостола Филиппа, единого от семи диаконов, преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаиды и Филониллы, собор преподобных Оптинских старцев.
В народе 24 октября отмечается Филиппова канитель. В этот период шел дождь или снег, на дорогах часто была распутица и грязь, из-за чего было сложно куда-либо ехать.
Приметы на 24 октября
- если на Филиппа снег выпал на сырую землю и при этом не растаял, весной будет хороший доход;
- утренний снегопад на Филиппа – к студеной зиме;
- если на Филиппа еще продолжался листопад – к тяжелому году.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1648 – подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны.
- 1795 – последний третий раздел Речи Посполитой, в результате которого она прекратила свое существование как государство.
- 1857 – выпускники Кембриджского университета основали в Шеффилде первую в мире футбольную команду.
- 1945 – вступил в силу устав Организации Объединенных Наций.
- 1949 – заложен первый камень нынешнего здания Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке.
- 1999 – в Украине в городе Рогатине открыт памятник Роксолане, жене турецкого султана Сулеймана I.
- 1804 – Вильгельм Вебер, немецкий физик, создатель первого телеграфа.
- 1862 – Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.
- 1882 – Имре Кальман, венгерский композитор, автор оперетт.
- 1911 – Аркадий Райкин, актер театра, эстрады и кино, режиссер, конферансье, сатирик.
- 1944 – Виктор Прокопенко, советский и украинский футболист и тренер.
- 1947 – Кевин Клайн, американский актер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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