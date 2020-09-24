24 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 24 сентября? Всемирный день моря, Международный день караванщика, День урожая – в Корее, День Конституции – в Камбодже. День преподобной Феодоры Александрийской Младшей – в православном календаре. Федорин день – в народном календаре. Именины празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 сентября.

24 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день моря (World Maritime Day) – отмечается с 1978 года под эгидой ООН с целью привлечение внимания мировой общественности к проблемам загрязнения моря, рационального использования его ресурсов, истребления морских обитателей.

– отмечается с 1978 года под эгидой ООН с целью привлечение внимания мировой общественности к проблемам загрязнения моря, рационального использования его ресурсов, истребления морских обитателей. Международный день караванщика (International Day of caravan) был учрежден Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA) в 1995 году в день рождения английского мореплавателя и торговца Уильяма Адамса.

был учрежден Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA) в 1995 году в день рождения английского мореплавателя и торговца Уильяма Адамса. День урожая отмечается в Северной и Южной Корее.

отмечается в Северной и Южной Корее. День семьи, мира и согласия проводится в Кыргызстане.

проводится в Кыргызстане. День независимости празднует Гвинея-Бисау.

празднует Гвинея-Бисау. День Конституции отмечает Камбоджа.

Какой сегодня праздник

24 сентября православная церковь чтит день преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской Младшей, а также перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Проводится празднование Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.

В народе 24 сентября почитается Федорин день. Крестьяне убирали последний лук с грядок, прятали на зиму пчелиные ульи. Также в этот день в поле смотрели на озимые всходы. Женщины шинковали капусту, квасили на зиму и готовили из нее блюда, а мужчины варили пиво. При этом все шутили и веселились, а потому такие вечера прозвали капустниками, и это название дошло до наших дней.

Приметы на 24 сентября

Две Федоры в году: осенняя – с грязью, а зимняя – со стужей;

В день Федоры лето кончается, а осень начинается;

Не всякое лето до Федоры дотянет.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1724 – основана Парижская фондовая биржа.

1852 – во Франции совершен первый полет на дирижабле с паровым двигателем.

1932 – в Индии право участия в выборах предоставлено касте неприкасаемых.

1960 – в Америке на воду спущен первый в мире атомный авианосец.

1998 – во Франции впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

1999 – в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.

Кто родился 24 сентября

1501 – Джироламо Кардано, итальянский математик, механик, изобретатель карданного вала.

1564 – Уильям Адамс английский мореплаватель, штурман и торговец, первый англичанин, посетивший Японию.

1739 – Григорий Потемкин-Таврический, князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

1896 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1930 – Джон Янг, американский астронавт, побывавший на Луне.

1936 – Джим Хенсон, американский кукольник, актер, режиссер, продюсер, создатель "Маппет-шоу".

1941 – Линда Маккартни, супруга английского музыканта Пола Маккартни.

1945 – Лариса Рубальская, советская и российская поэтесса, автор текстов песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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