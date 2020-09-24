24 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 24 сентября в истории
Какой сегодня праздник, 24 сентября? Всемирный день моря, Международный день караванщика, День урожая – в Корее, День Конституции – в Камбодже. День преподобной Феодоры Александрийской Младшей – в православном календаре. Федорин день – в народном календаре. Именины празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 сентября.
- Всемирный день моря (World Maritime Day) – отмечается с 1978 года под эгидой ООН с целью привлечение внимания мировой общественности к проблемам загрязнения моря, рационального использования его ресурсов, истребления морских обитателей.
- Международный день караванщика (International Day of caravan) был учрежден Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA) в 1995 году в день рождения английского мореплавателя и торговца Уильяма Адамса.
- День урожая отмечается в Северной и Южной Корее.
- День семьи, мира и согласия проводится в Кыргызстане.
- День независимости празднует Гвинея-Бисау.
- День Конституции отмечает Камбоджа.
24 сентября православная церковь чтит день преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской Младшей, а также перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Проводится празднование Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.
В народе 24 сентября почитается Федорин день. Крестьяне убирали последний лук с грядок, прятали на зиму пчелиные ульи. Также в этот день в поле смотрели на озимые всходы. Женщины шинковали капусту, квасили на зиму и готовили из нее блюда, а мужчины варили пиво. При этом все шутили и веселились, а потому такие вечера прозвали капустниками, и это название дошло до наших дней.
Приметы на 24 сентября
- Две Федоры в году: осенняя – с грязью, а зимняя – со стужей;
- В день Федоры лето кончается, а осень начинается;
- Не всякое лето до Федоры дотянет.
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- 1739 – Григорий Потемкин-Таврический, князь, государственный деятель, генерал-фельдмаршал.
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- 1930 – Джон Янг, американский астронавт, побывавший на Луне.
- 1936 – Джим Хенсон, американский кукольник, актер, режиссер, продюсер, создатель "Маппет-шоу".
- 1941 – Линда Маккартни, супруга английского музыканта Пола Маккартни.
- 1945 – Лариса Рубальская, советская и российская поэтесса, автор текстов песен.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.
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