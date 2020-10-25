25 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 октября в истории

Какой сегодня праздник, 25 октября? День маркетолога, День автомобилиста и дорожника, Всемирный день оперы, День рождения Национального союза художников Украины. День святого Андроника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.

Не забудьте, что 25 октября Украина перешла на зимнее время.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 октября.

25 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День автомобилиста и дорожника – официальный праздник всех автолюбителей и работников дорожно-транспортной отрасли, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября во многих постсоветских странах, в том числе и в Украине.

День маркетолога – еще один постсоветский праздник, который ежегодно отмечается 25 октября и приурочен к созданию в этот день в 1975 году Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР.

– еще один постсоветский праздник, который ежегодно отмечается 25 октября и приурочен к созданию в этот день в 1975 году Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР. День рождения Национального союза художников Украины – всеукраинской творческой государственной организации, объединяющей профессиональных художников, искусствоведов, известные центры художественных промыслов Украины. Она была основана в 1938 году как республиканское отделение Союза Художников СССР и называлась "Союз советских художников Украины".

– всеукраинской творческой государственной организации, объединяющей профессиональных художников, искусствоведов, известные центры художественных промыслов Украины. Она была основана в 1938 году как республиканское отделение Союза Художников СССР и называлась "Союз советских художников Украины". Всемирный день оперы (World opera day) – молодой праздник, отмечаемый с 2019 года по инициативе ряда международных музыкальных организаций. Дата выбрана в честь дня рождения великих композиторов Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса.

– молодой праздник, отмечаемый с 2019 года по инициативе ряда международных музыкальных организаций. Дата выбрана в честь дня рождения великих композиторов Жоржа Бизе и Иоганна Штрауса. Всемирный день макарон – кулинарный праздник, учрежденный в честь первого Всемирного конгресса макаронных изделий, который прошел в этот день в Италии в 1995 году, и посвященный макаронам всех видов, любителям макарон, поедателям макарон, производителям макарон и желающим поговорить на тему макарон.

Какой сегодня праздник

25 октября православная церковь чтит день памяти святых отцов VІІ Вселенского собора, мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов, преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого, мученицы Домники (Домнины), святителя Мартина Милостивого, епископа Турского, воспоминание перенесения из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя. Проводится празднование Иерусалимской, Ярославской-Смоленской, Рудненской и Калужской икон Божией Матери.

В народе 25 октября отмечается Андрон Звездочет. Святого Андрона считали мудрым звездочетом. В этот день люди до полуночи наблюдали за звездным небом и судили о погоде.

Приметы на 25 октября

если на Андрона небо звездное, на следующий год будет урожай на горох;

яркие звезды на Андрона – к скорым морозам;

если звезды светят тускло – будет оттепель;

мерцание звезд – к перемене погоды;

а вот падающая звезда обещает ветра и сухой год.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1929 – биржевой крах в Нью-Йорке, известный как "черная пятница", ставший началом всемирного экономического кризиса 1929-1933 гг.

1938 – создан Союз украинских художников.

1976 – в Лондоне открыт Национальный Королевский Театр.

1990 – в СССР состоялся первый выпуск телеигры Влада Листьева "Поле чудес".

Кто родился 25 октября

1825 – Иоганн Штраус, австрийский композитор, дирижер, скрипач, "король вальса".

1838 – Жорж Бизе, французский композитор, дирижер, пианист эпохи романтизма.

1868 – Карл Григорович, российский скрипач-виртуоз.

1885 – Карп Трохименко, украинский советский живописец, иллюстратор.

1889 – Абель Ганс, французский кинорежиссер, сценарист, актер, родоначальник французского кино.

1881 – Пабло Пикассо, испанский и французский художник, скульптор, график, дизайнер.

1931 – Анни Жирардо, французская актриса театра и кино.

1948 – Иван Гаврилюк, украинский актер.

1950 – Крис Норман, экс-вокалист английской группы Smokie, композитор.

1955 – Маттиас Ябс, гитарист и композитор немецкой рок-группы Scorpions.

1969 – Олег Саленко, украинский советский футболист.

1984 – Кэти Перри, американская поп-певица, автор песен, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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