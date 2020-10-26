26 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 октября в истории

Какой сегодня праздник, 26 октября? Международный день школьных библиотек. Иверская икона Божией Матери – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 октября.

26 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Национальный день Австрийской республики (National Day in Austria) – празднуется в связи с выводом иностранных войск с территории страны и в память провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году.

– празднуется в связи с выводом иностранных войск с территории страны и в память провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году. День труда в Новой Зеландии (Labour Day) ежегодно отмечается в четвертый понедельник октября в честь установления 8-часового рабочего дня в 1840 году.

Какой сегодня праздник

26 октября православная церковь празднует Иверскую и Седмиозерную икони Божией Матери, а также чтит день памяти мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы Агафоники, преподобного Вениамина Печерского, в Дальних пещерах, мученика Флорентия Солунянина, мученика Вениамина диакона, преподобного Никиты исповедника, Константинопольского, великомученицы Златы (Хрисы).

В народе 26 октября отмечается День Иверской иконы Божией Матери, которая считается одной из наиболее почитаемых православных икон. Иверской иконе молятся об избавлении от разных житейских неприятностей, об утешении в горе, о защите от пожара и о плодородии земли. В этот праздник люди обычно устраивали банный день с настоями из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Считалось, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1774 – американский конгресс пригласил Канаду и Новую Шотландию присоединиться к США.

1810 – США аннексировали Западную Флориду.

1861 – немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение под названием телефон.

1863 – в Лондоне основана Английская футбольная ассоциация – первый в мире футбольный союз.

1864 –русский изобретатель Николай Телешов получил патент во Франции и Англии на проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом.

1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1938 – фирма DuPont разработала новый синтетический материал — нейлон.

1939 – Народное Собрание Западной Украины провозгласило установление в крае советской власти.

Кто родился 26 октября

1685 – Доменико Скарлатти, итальянский композитор и клавесинист, создатель сонатного аллегро.

1842 – Василий Верещагин, русский художник-баталист.

1880 – Андрей Белый, русский советский писатель, поэт-символист.

1880 – Дмитрий Карбышев, русский советский инженер-фортификатор.

1901 – Бенедикт Норд, украинский артист, театральный режиссер.

1914 – Джеки Куган, американский киноактер, первый ребенок – звезда Голливуда.

1947 – Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга 42-го президента США Билла Клинтона.

1947 – Вячеслав Криштофович, украинский советский кинорежиссер и сценарист.

1947 – Ольга Матешко, украинская советская актриса театра и кино.

1962 – Кэри Элвес, английский актер кино и телевидения, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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