27 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 октября в истории

Какой сегодня праздник, 27 октября? Всемирный день аудиовизуального наследия, Всемирный день трудотерапии. День памяти Параскевы Сербской – в православном календаре. Параскева Пятница – в народном календаре. Именины празднуют: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 октября.

27 октября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) был провозглашен ЮНЕСКО в 2005 году в честь годовщины принятия в 1980 году "Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности". К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

был провозглашен ЮНЕСКО в 2005 году в честь годовщины принятия в 1980 году "Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности". К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи. Всемирный день трудотерапии – отмечается ежегодно 27 октября с целью повысить осведомленность общества об особой работе трудотерапевтов, улучшающих здоровье, обеспечивающих лечение, уход, реабилитацию, повышающих качество жизни людей.

– отмечается ежегодно 27 октября с целью повысить осведомленность общества об особой работе трудотерапевтов, улучшающих здоровье, обеспечивающих лечение, уход, реабилитацию, повышающих качество жизни людей. День независимости – национальный праздник отмечается в Туркмении.

– национальный праздник отмечается в Туркмении. День посадки деревьев – экологический праздник проводится в Алжире.

Какой сегодня праздник

27 октября православная церковь чтит день памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, преподобной Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних пещерах, мученика Сильвана, пресвитера Газского. Проводится празднование Яхромской иконы Божьей Матери.

В народе 27 октября почитается Параскева Пятница, которую издавна считали покровительницей всякой женской зимней работы, а также беременных и рожениц. В это время хозяйки начинали трепать и мять лен. А еще святую Параскеву называли Грязнухой, потому что в день ее почитания обычно устанавливалась по-настоящему осенняя грязная и слякотная погода.

Приметы на 25 октября

на Параскеву Грязнуху не бывает сухо;

Если на Параскеву мокро и грязно, то уже через месяц наступит зима;

на Параскеву можно шить, а вот стирать в этот день нельзя;

Чтобы не прогневить Параскеву, беременным женщинам нельзя расчесывать волосы по пятницам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1944 – в ходе Второй мировой войны освобожден город Ужгород от немецких и венгерских войск.

1959 – в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС "Луна-3".

1951 – впервые при лечении рака была применена радиация.

1962 – Карибский кризис, в ходе которого американский разведывательный самолет был сбит над Кубой советской ракетой. Считается, что "Черная суббота" – это день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.

1984 – в СССР введена в действие Байкало-Амурская магистраль (БАМ), одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.

Кто родился 27 октября

1728 – Джеймс Кук, английский мореплаватель и первооткрыватель.

1782 – Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, композитор.

1811 – Айзек Зингер, американский изобретатель швейной машинки.

1855 – Иван Мичурин, русский советский ученый-биолог, селекционер, академик.

1944 – Николай Караченцов, советский актер театра и кино.

1952 – Роберто Бениньи, итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер.

1959 – Александр Грановский, советский и российский рок-музыкант, один из основателей групп "Ария" и "Мастер".

1978 – Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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