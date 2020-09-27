27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 27 сентября? Всемирный день туризма, День машиностроителя, Международный день глухих, День воспитателя и дошкольных работников, День рождения Google. Воздвижение Креста Господня – в православном календаре. Воздвиженье – в народном календаре. Именины празднует Иван.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 сентября.

27 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден в 1979 году в честь принятия Устава Всемирной туристской организации.

учрежден в 1979 году в честь принятия Устава Всемирной туристской организации. День машиностроителя – свой профессиональный праздник машиностроители многих постсоветских стран отмечают в последнее воскресенье сентября.

– свой профессиональный праздник машиностроители многих постсоветских стран отмечают в последнее воскресенье сентября. Международный день глухих (International Deaf Day) был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых и отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.

был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых и отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. День воспитателя и дошкольных работников в Украине также отмечают в последнее сентябрьское воскресенье, начиная с 2011 года.

в Украине также отмечают в последнее сентябрьское воскресенье, начиная с 2011 года. День рождения Google – празднуется в честь основания поисковой системы в 1998 году.

Какой сегодня праздник

27 сентября православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, установленного в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова, на котором был распят Иисус. Также в этот день чтится преставление Иоанна Златоуста. Проводится празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.

В народе 27 сентября чествуется Воздвижение или Сдвижение. Считалось, что в этот праздник происходит борьба между честью и нечистью, и чтобы защитить людей от напастей, на Воздвиженье проводились крестные ходы вокруг селений, а в храмах проходили службы с молитвой о будущем урожае.

Приметы на 27 сентября

на Воздвижение заканчивается бабье лето, так что тепла не будет до самой весны;

на Воздвижение земля сдвигается и закрывается на зиму, а потому ее нельзя тревожить, копать, вбивать колья;

на Воздвижение птицы улетают в теплые края, медведи залегают в спячку, а змеи на время холодов массово сдвигаются под землю;

на Воздвижение опасно ходить в лес – можно не вернуться.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1480 – учреждена Испанская инквизиция.

1781 – на территории Левобережной Украины Российская империя образовала Киевское, Черниговское, Новгород-Северское наместничества.

1802 – российский император Александр I частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права.

1825 – в Англии введена в эксплуатацию первая общественная железная дорога.

1893 – в Джерси-Сити начал издаваться первый украинский печатный орган – газета "Свобода".

Кто родился 27 сентября

1922 – Михаил Шуйдин, советский цирковой клоун, акробат-эксцентрик.

1932 – Фридрих Незнанский, юрист, публицист, русский писатель, автор детективов.

1932 – Яш Чопра, индийский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1972 – Гвинет Пэлтроу, американская киноактриса.

1978 – Ани Лорак, украинская и российская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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