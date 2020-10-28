28 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 октября в истории
Какой сегодня праздник, 28 октября? День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День бабушек и дедушек в Украине, Международный день анимации. День памяти Евфимия Солунского – в православном календаре. Ефимий Осенний – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 октября.
- День освобождения Украины от фашистских захватчиков – национальный праздник, установленный в Украине на официальном уровне в 2009 году и посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.
- День бабушек и дедушек в Украине – семейный праздник, посвященный самым старшим членам семьи, ежегодно отмечается с 2018 года.
- Международный день анимации (International Animation Day) был учрежден в 2002 году по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в честь публичного представления в 1892 году первой анимационной технологии.
- Всемирный день дзюдо (World judo day) – ежегодно отмечается 28 октября в честь дня рождения основателя этого вида спорта Дзигоро Кано.
- Всемирная неделя борьбы с инсультом (World Stroke Week) начинается 28 октября и продлится до 3 ноября.
28 октября православная церковь чтит день памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского, преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, святителя Иоанна, епископа Суздальского, священномученика Лукиана Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Сарвила и Вевеи, святителя Савина, епископа Катанского. Проводится празднование иконы Божьей Матери "Спорительница хлебов".
В народе 28 октября почитался Ефимий Осенний. Женщины в этот период занимались домашними делами: мяли и трепали лен, пряли пряжу. Считалось, что с Ефимова дня нечистая сила перебиралась в дома и старалась помешать женской работе: путала пряжу, рвала ткань, била посуду. Чтобы этого не происходило, следовало, осенить нечисть крестным знамением и попросить Ефимия о помощи.
Приметы на 25 октября
- Ефим холодом корни трав и деревьев с землей смыкает;
- на Ефима всякое насекомое в жухлой траве укрывается, на природу сон навевает;
- на Ефима путаются любые начинания.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1886 – состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.
- 1892 – во Франции Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы" – первую анимацию.
- 1914 – фирма Kodak объявила о начале работы над созданием цветной фотографии.
- 1944 – в ходе Второй мировой войны Украина освобождена от гитлеровских захватчиков.
- 1981 – основана американская группа Metallica.
- 1798 – Джудитта Паста, итальянская оперная певица с уникальным диапазоном в 2,5 октавы.
- 1846 – Жорж Огюст Эскофье, французский ресторатор, автор книг по кулинарии.
- 1860 – Дзигоро Кано, японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.
- 1896 – Михаил Романов, украинский советский актер театра и кино, театральный режиссер.
- 1897 – Эдит Хэд, американская художница по костюмам.
- 1914 –Джонас Солк, американский вирусолог, один из разработчиков вакцины против полиомиелита.
- 1936 – Роман Виктюк, советский российский и украинский театральный режиссер.
- 1955 – Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft.
- 1967 – Джулия Робертс, американская актриса и продюсер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.
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