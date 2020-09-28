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28 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 28 сентября? Международный день всеобщего доступа к информации, Всемирный день борьбы против бешенства, день рождения Конфуция. День памяти великомученика Никиты Готфского – в православном календаре. Никита Гусятник – в народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 сентября.

28 сентября: какой сегодня праздник
28 сентября: какой сегодня праздник

  • Международный день всеобщего доступа к информации (International Right to Know Day) – это памятная дата, учрежденная ЮНЕСКО в 2015 году в честь важнейшего принципа демократических основ современного общества искать, получать и распространять информацию.
  • Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day) учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и отмечается с 2007 года с целью привлечь внимание к проблеме распространения и последствиям болезни.
  • День работников атомной отрасли чествует Казахстан с 2008 года.
  • День государственности празднует Чехия 28 сентября в честь своего покровителя святого Вацлава.
  • День учителя отмечается в Тайвани и Филиппинах в честь дня рождения Конфуция.

Какой сегодня праздник

28 сентября православная церковь почитает день памяти великомученика Никиты Готфского. Проводится празднование Новоникитской иконы Божией Матери.

В народе 28 сентября почитается Никита Гусятник, поскольку именно в это время начинался забой птицы, откормленной за лето. Также шла охота на диких гусей, которые готовились к отлету в теплые края. Главным угощением на столе в этот день был печеный гусь.

Приметы на 28 сентября

  • если гуси летят высоко – то и половодье весной будет высоким;
  • если гуси стоят над лужей, поджимая одну лапу – к морозу;
  • гуси купаются в воде – можно ждать потепления.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1651 – заключен Белоцерковский мир между Богданом Хмельницким и поляками.
  • 1864 – в Лондоне образован Первый Интернационал – Международное Товарищество Рабочих.

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  • 1939 – в ходе Второй мировой войны произошла капитуляция Варшавы.
  • 1939 – заключен "Договор о дружбе и границе между СССР и Германией".
  • 1944 – началась Белградская стратегическая наступательная операция.
  • 2009 – индийский космический аппарат Chandrayaan-1 обнаружил воду на Луне.

Кто родился 28 сентября

  • 551 до н. э. – Конфуций, китайский философ и мыслитель.
  • 1924 – Марчелло Мастроянни, итальянский актер.
  • 1928 – Коко Тейлор, американская певица, "королева блюза".
  • 1929 – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, переводчик, политический деятель.
  • 1934 – Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель.
  • 1968 – Наоми Уоттс, британская актриса и продюсер.
  • 1972 – Дита фон Тиз, американская певица, фотомодель, актриса.
  • 1987 – Хилари Дафф, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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