29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 августа в истории

Какой сегодня праздник, 29 августа? День авиации Украины, День памяти погибших защитников Украины, Ночь летучих мышей. Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа – в православном календаре. Холщевый, Хлебный, Ореховый Спас – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 августа.

29 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) – организован под эгидой ООН в 2009 году и призван привлечь внимание стран к созданию безопасного мира.

– организован под эгидой ООН в 2009 году и призван привлечь внимание стран к созданию безопасного мира. День авиации Украины – профессиональный праздник авиаторов ежегодно отмечается в последнюю субботу августа.

– профессиональный праздник авиаторов ежегодно отмечается в последнюю субботу августа. День памяти погибших защитников Украины чтится, начиная с 2019 года.

чтится, начиная с 2019 года. Международная ночь летучих мышей (International Bat Night) – необычный экологический праздник уважения к летучим мышам.

Какой сегодня праздник

29 августа православная церковь чтит сегодня значимый праздник – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, который также имеет и другие названия: Третий Спас, Холщевый, Хлебный и Ореховый Спас. Праздник посвящен Христу Спасителю и завершает три летних спаса.

В народе 29 августа, на Третий Спас, было принято печь хлеба из нового урожая, торговать домоткаными холстами, чистить колодцы и собирать орехи. Приметы дня:

на Третий Спас солнце на осень пошло;

богатый урожай орехов обещает хлебный год;

если на Спаса улетают ласточки и журавли, на Покров будет мороз.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1831 – английский физик Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию.

1885 – немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал первый в мире мотоцикл.

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1949 – в СССР прошло испытание первой советской атомной бомбы.

1966 – в Америке группа The Beatles выступила со своим последним концертом.

1999 – в Донецке поставлен прижизненный памятник спортсмену по прыжкам с шестом Сергею Бубке.

Кто родился 29 августа

1862 – Морис Метерлинк, бельгийский писатель, автор притчи "Синяя птица".

1920 – Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, основатель стиля бибоп.

1935 – Уильям Фридкин, американский кинорежиссер.

1936 – Джон Маккейн, американский политик.

1958 – Майкл Джексон, американский певец, "король поп-музыки".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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