29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 августа в истории
Какой сегодня праздник, 29 августа? День авиации Украины, День памяти погибших защитников Украины, Ночь летучих мышей. Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа – в православном календаре. Холщевый, Хлебный, Ореховый Спас – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан, Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 августа.
- Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) – организован под эгидой ООН в 2009 году и призван привлечь внимание стран к созданию безопасного мира.
- День авиации Украины – профессиональный праздник авиаторов ежегодно отмечается в последнюю субботу августа.
- День памяти погибших защитников Украины чтится, начиная с 2019 года.
- Международная ночь летучих мышей (International Bat Night) – необычный экологический праздник уважения к летучим мышам.
29 августа православная церковь чтит сегодня значимый праздник – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, который также имеет и другие названия: Третий Спас, Холщевый, Хлебный и Ореховый Спас. Праздник посвящен Христу Спасителю и завершает три летних спаса.
В народе 29 августа, на Третий Спас, было принято печь хлеба из нового урожая, торговать домоткаными холстами, чистить колодцы и собирать орехи. Приметы дня:
- на Третий Спас солнце на осень пошло;
- богатый урожай орехов обещает хлебный год;
- если на Спаса улетают ласточки и журавли, на Покров будет мороз.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1831 – английский физик Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию.
- 1885 – немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал первый в мире мотоцикл.
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- 1949 – в СССР прошло испытание первой советской атомной бомбы.
- 1966 – в Америке группа The Beatles выступила со своим последним концертом.
- 1999 – в Донецке поставлен прижизненный памятник спортсмену по прыжкам с шестом Сергею Бубке.
- 1862 – Морис Метерлинк, бельгийский писатель, автор притчи "Синяя птица".
- 1920 – Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, основатель стиля бибоп.
- 1935 – Уильям Фридкин, американский кинорежиссер.
- 1936 – Джон Маккейн, американский политик.
- 1958 – Майкл Джексон, американский певец, "король поп-музыки".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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