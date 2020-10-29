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29 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 октября в истории

Какой сегодня праздник, 29 октября? Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза. День памяти мученика Лонгина – в православном календаре. Лонгин Сотник – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 октября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 октября.

29 октября: какой сегодня праздник
29 октября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) был установлен в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом с целью призыва к срочным и активным действиям по предотвращению этого заболевания во всем мире.
  • Международный день псориаза (World Psoriasis Day) – еще одна медицинская дата, которая была инициирована в 2004 году с целью донести до общества информацию о том, что псориаз не является заразным, а также проблемы людей, страдающих от этого заболевания, профилактику и способы лечения.
  • День военного финансиста Вооруженных Сил Украины был основан в 1999 году с целью повышения авторитета служащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных сил Украины в целом.
  • День Республики в Турции установлен в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году, когда в результате поправок в Конституцию Турции распалась Османская империя.
  • День принятия Конституции Сербии празднуется в честь провозглашенного проекта новой Конституции, принятой путем референдума в 2006 году.

Какой сегодня праздник

29 октября православная церковь чтит день памяти мученика Лонгина, иже при Кресте Господни, преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Лонгина Яренгского.

В народе 29 октября почитался Лонгин Сотник. Его считали исцелителем глазных болезней и все, у кого были проблемы со зрением и глазами, особо усердно молились в этот день святому. Также на Лонгина Сотника выносили на улицу зимнюю одежду, чтобы проветрить напоследок перед зимой.

Приметы на 29 октября

  • на Лонгина Сотника первый мороз и последнее солнце особо целебны;
  • если в этот день прогуляться по свежему воздуху, укрепится иммунитет перед зимой;
  • в день Лонгина Сотника нельзя заниматься делами, которые сильно напрягают глаза.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1929 – день биржевого краха Уолл-Стрит в Америке, известный как "Черный вторник".
  • 1952 – в СССР созданы подразделения охраны при органах внутренних дел Государственной службы охраны (ГСО).

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  • 1969 – состоялась первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках американского проекта ARPANET, что считается днем рождения Интернета.
  • 1998 – Америка запустила в космос самого старого астронавта – Джона Гленна в возрасте 77 лет.
  • 2011 – во Львове открыт стадион Арена Львов, приуроченный к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Кто родился 29 октября

  • 1873 – Яков Усачев, русский советский физик, основоположник науки о резании металлов.
  • 1880 – Абрам Иоффе, советский физик, академик, исследователь полупроводников.
  • 1944 – Денни Лэйн, британский музыкант-мультиинструменталист, автор песен.
  • 1961 – Алексей Горбунов, советский и украинский актёр театра и кино.
  • 1971 – Вайнона Райдер, американская актриса

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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