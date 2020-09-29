29 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 сентября в истории

Какой сегодня праздник, 29 сентября? Всемирный день сердца, День отоларинголога. День памяти Евфимии Всехвальной в православном календаре. День Ефимии – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 сентября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 сентября.

29 сентября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, а позже инициативу поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и др.

впервые был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, а позже инициативу поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и др. День отоларинголога – ЛОР-врачи отмечают профессиональный праздник, который был приурочен к Международной неделе глухих, проводимой Всемирной федерацией глухонемых в конце сентября 1951 года.

– ЛОР-врачи отмечают профессиональный праздник, который был приурочен к Международной неделе глухих, проводимой Всемирной федерацией глухонемых в конце сентября 1951 года. Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах (International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction) – памятная дата ООН, цель которой – поиск баланса между производством и потреблением продовольственных товаров в разных частях планеты.

– памятная дата ООН, цель которой – поиск баланса между производством и потреблением продовольственных товаров в разных частях планеты. День памяти трагедии Бабьего Яра – события дня связаны с началом массовых убийств фашистскими захватчиками начиная с 1941 года пленных – преимущественно евреев, цыган и людей других национальностей в киевском урочище Бабий Яр. По разным оценкам число жертв составляет более 60 тысяч человек.

Какой сегодня праздник

29 сентября православная церковь почитает день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной, перенесение мощей праведного Алексия Московского. Проводится празднование икон Божией Матери "Призри на Смирение" и "Знамение" Каменской.

В народе 29 сентября почитается Ефимия. В это время люди традиционно охотились на птиц, а еще продолжали делать заготовки на зиму: квасили капусту, к которой добавляли морковь, яблоки, клюкву.

Приметы на 29 сентября

теплая и сухая погода на Ефимию – к поздней и не суровой зиме;

гром на Ефимию – к бесснежной зиме;

если птица за лето нагуляла много жира, то и зима будет морозной.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1515 – подписан Вечный мир между Швейцарией и Францией.

1621 – между Речью Посполитой и Османской Империей заключен Хотинский договор.

1650 – в Лондоне открыто первое в мире брачное агентство.

1829 – в Лондоне создана гражданская полиция, впоследствии – Скотланд-Ярд.

1897 – в Буэнос-Айресе впервые исполнено танго.

1916 – зафиксирован первый в мире миллиардер – Джон Рокфеллер.

1926 – закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1941 – начало массовых убийств пленных фашистскими захватчиками в Бабьем Яру вблизи Киева.

Кто родился 29 сентября

1547 – Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель.

1571 – Микеланджело Караваджо, итальянский живописец.

1845 – Иван Карпенко-Карый, украинский писатель.

1866 – Михаил Грушевский, украинский историк, политик, общественный деятель, 1-й председатель Украинской Центральной Рады.

1935 – Джерри Ли Льюис, американский певец, композитор, один из основоположников рок-н-ролла.

1936 – Алла Демидова, советская и российская актриса театра и кино.

1976 – Андрей Шевченко, украинский футболист, тренер сборной Украины.

1989 – Евгений Коноплянка, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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